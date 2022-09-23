Trabzonspor Kulübü, bazı departmanlarında yeniden yapılandırmaya gitti
Kaynak: AA
Trabzonspor Kulübü, bazı departmanlarının yeniden yapılandırılması kapsamında görevlendirmelerin tamamlandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, kulüpte başta mağazacılık başta olmak üzere pazarlama ve iletişim departmanlarının sevk ile idaresinden genel müdür yardımcısı pozisyonunda Funda Dağıstanlı Sayhan'ın görevlendirildiği bildirildi.
Yönetim kurulu basın danışmanlığına Murat Taşkın'ın, iletişim direktörlüğüne ise Metin Kapıcıoğlu'nun getirildiği kaydedildi.
Kulübün Trabzon merkezinde ve İstanbul ofisinde webmaster, editör, grafiker, prodüktör, sosyal medya editörü, videographer, video editör, kurgu uzmanı, yönetmen gibi alanlarda görevlendirmelerin de yapıldığı belirtildi.
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