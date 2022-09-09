Trabzonspor, Kasımpaşa'ya kiralanan Koita'nın transfer detaylarını açıkladı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Fode Koita'nın Kasımpaşa'ya 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncunun, 2022-2023 sezonuna ilişkin alacaklarının 1 milyon 83 bin avroluk kısmı kulübümüz tarafından ödenecektir." ifadesine yer verildi.