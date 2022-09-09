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09 Eylül 2022 Cuma 16:58:00 - Güncelleme:09 Eylül 2022 Cuma 16:58:00

Trabzonspor, Kasımpaşa'ya kiralanan Koita'nın transfer detaylarını açıkladı

Kaynak: AA

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Trabzonspor Kulübü, Kasımpaşa'ya kiralanan Gineli futbolcu Fode Koita'nın transfer detaylarını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Fode Koita'nın Kasımpaşa'ya 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncunun, 2022-2023 sezonuna ilişkin alacaklarının 1 milyon 83 bin avroluk kısmı kulübümüz tarafından ödenecektir." ifadesine yer verildi.

Etiketler : trabzonspor kasımpaşa fode koita
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