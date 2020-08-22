Trabzonspor, Flavio'yu KAP'a bildirdi

Trabzonspor Kulübü, Brezilya'nın Bahia takımında forma giyen Flavio için önce kulübüyle görüşmelere başlandığını daha sonra da futbolcu ve kulübüyle anlaşma sağlandığını art arda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Ön libero mevkiinde görev yapan 24 yaşındaki futbolcu bu sezon 9 resmi maçta forma giydi ve 2 asist yaptı.

Bahia'nın yanı sıra Portekiz'in Boavista takımında forma giyen Flavio, ülkesinde ise Santo Andre, EC Vitoria ve Ferroviaria takımlarında görev yaptı.

BONSERVİSİ 1 MİLYON 200 BİN EURO

Trabzonspor kısa bir süre sonra Bahia ve Flavio ile anlaşma sağlandığını da KAP'a bildirdi. Transfer için Bahia'a 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödenecek, 4 yıllık sözleşme imzalayan Flavio ise toplamda 3 milyon euro kazanacak.

Bordo mavili kulübün KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Flavio Medeiros da Silva'nın, Kulübümüze transferi konusunda, EC Bahia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, EC Bahia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 1.200.000.-EUR ödenecektir.

Ayrıca, Bahia Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, EC Bahia'ya ödenecek tutardan sonra kalan kısmın %20'si ödenecektir.

Flavio Medeiros da Silva ile 4 (Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşme süresince, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur."