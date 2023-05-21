VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Depremzedelerimizi hiç yalnız bırakmadık, bırakmayacağız"
Mete Gazoz-Fatma Maraşlı ikilisi, Okçuluk Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı
Bakan Kurum'dan 'Sıfır Atık' paylaşımı
Nene Hatun vefatının 68. yılında anılıyor
Ankara'da özel bir hastanenin çatısında yangın çıktı
Bakan Koca'dan İmamoğlu'na 14 Mayıs seçimlerine ilişkin gönderme
21 Mayıs 2023 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2023 Pazar 10:30:00

Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

Zorlu karşılaşma öncesi Trabzonspor, ligde 48 puanla 8. sırada, İstanbul temsilcisi ise 44 puanla 9. sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ve Denswil'in sakatlığı bulunuyor, Eren Elmalı ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Etiketler : trabzonspor fatih karagümrük süper lig
Hünel'e sahnesinde Kayseri altını

Hünel'e sahnesinde Kayseri altını
Önce vatandaşlık sonra düğün

Önce vatandaşlık sonra düğün
Eşim sahiplenici olmalı

Eşim sahiplenici olmalı
Demet'i unutamadı

Demet'i unutamadı
'Ego'larına yenildiler

'Ego'larına yenildiler
6 yıl sonra setlere dönüyor

6 yıl sonra setlere dönüyor
Aşıklar ilk kez görüntülendi

Aşıklar ilk kez görüntülendi
Film Festivali'nde jüri koltuğunda

Film Festivali'nde jüri koltuğunda
Anne-kızın eğlence günü

Anne-kızın eğlence günü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX