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23 Haziran 2019 09:55 | Pazar

Trabzonspor, Bologna forması giyen Adam Nagy için kulübü ile görüşmelere başladı

Bordo-Mavililer, Bologna forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için İtalyan kulübüne 1.5 milyon euroluk teklif yaptı.

Transferde şu ana kadar 4 genç Türk futbolcuya imza attıran Trabzonspor yabancı transferinde de genç isimler üzerinde duruyor. Bordo-Mavililer orta sahayı güçlendirmek için yaptıkları çalışmalar sonrasında Bolognalı Adam Nagy’de karar kıldı.

Daha önce Macar futbolcu ile 2 kez görüşen ancak olumsuz yanıt alan Trabzonspor yönetimi bu oyuncudan vazgeçmedi. Yapılan üçüncü görüşmede 24 yaşındaki oyuncunun yeşil ışık yakmasının ardından Trabzonspor yönetimi kulübü ile görüşmelere başladı. Nagy için İtalyan yöneticilere 1.5 milyon euroluk bir teklif yapıldığı öğrenildi. Rakamı biraz daha yükseltmek isteyen Bologna’nın henüz olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermediği ve bu hafta içinde geri dönüş yapacağı kaydedildi.

2021 yılına kadar kulübü ile sözleşmesi bulunan Adam Nagy, geçen sezon İtalya Ligi ve İtalya Kupası’nda 16 karşılaşmada görev aldı, gol ya da asisti bulunmuyor. Başarılı orta saha oyuncusu Macaristan Milli Takımı’nda da 33 karşılaşmaya çıkarken, 1 golü var.

(Star)

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