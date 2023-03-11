Trabzonspor, Adana Demirspor'u konuk edecek

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen, yönetecek.

Bordo-mavili takımda sakatlığı devam eden Anastasios Bakasetas, Trezeguet, Dorukhan Toköz ve cezalı Naci Ünüvar forma giyemeyecek. Cezası biten Lazar Markovic ile sakatlıkları düzelen Marek Hamsik ve Edin Visca ise kadroda yer alabilecek.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifasının ardından yardımcı antrenör Orhan Ak yönetiminde karşılaşmaya çıkacak.

Ligde 38 puanla haftaya 6. sırada giren Karadeniz ekibi, rakibini mağlup ederek sıkıntılı süreçte 3 puanla moral bulmak istiyor.