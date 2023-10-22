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Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yeni dönemindeki ilk sınavında
22 Ekim 2023 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:22 Ekim 2023 Pazar 12:00:00

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yeni dönemindeki ilk sınavında

Kaynak: AA

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Bordo-mavililer, Süper Lig'in 9. haftasında ikinci kez göreve getirdiği teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde ilk 8 haftada 12 puan toplayabilen bordo-mavililer, teknik direktör Nenad Bjelica ile yollarını ayırdıktan sonra ikinci kez göreve getirdiği teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki ilk karşılaşmasına çıkacak.

En son Yukatel Adana Demirspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönen Karadeniz ekibi, Avcı yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmenin mücadelesini verecek.

233 GÜN SONRA

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 233 gün sonra bir karşılaşmaya çıkacak.

Geçen sezonun 24. haftasında iç sahada Ümraniyespor'a karşı yaşanan 2-1'lik yenilginin ardından görevinden ayrılan Abdullah Avcı, bordo-mavili ekipteki yeni döneminde ilk heyecanını Trabzon'da yaşayacak.

Abdullah Avcı, Trabzonspor'daki ilk döneminde sıkıntılı bir süreçten geçen bordo-mavililerde görevine galibiyetle başlamıştı. Karadeniz ekibi, Avcı yönetimindeki ilk maçında yine sahasında Erzurumspor'u 1-0 yenerek 5 haftalık galibiyet hasretine son vermişti.

Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, Hüseyin Türkmen ve Joaquin Fernandez'in sakatlıkları bulunuyor.

Etiketler : trabzonspor abdullah avcı teknik direktör
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