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05 Mart 2023 Pazar 12:45:00 - Güncelleme:05 Mart 2023 Pazar 12:45:00

Trabzonspor, Abdullah Avcı dönemindeki en kötü sezonunu yaşıyor

Kaynak: AA

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Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk sezonunda 2,03 ve şampiyon olarak bitirdiği geçen sezon 2,13 puan ortalaması yakalarken, bu sezon ise 1,65 puan ortalamasında kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında evinde HangiKredi Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek 38 puanla 6. sırada kalan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 3 sezon içindeki en kötü dönemini yaşıyor.

Bordo-mavili takım, 2020-2021 sezonunun 9. haftası öncesinde göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde 93 lig karşılaşmasına çıkarken bu maçlarda 52 galibiyet, 28 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı.

Karadeniz ekibi, ilk sezonunda Abdullah Avcı ile 2,03 ve şampiyon olarak bitirdiği geçen sezonu 2,13 puan ortalamasıyla tamamlarken, bu sezon 1,65 puanda kaldı.

İKİ SEZONDAKİ TOPLAM YENİLGİYİ AŞTI

Trabzonspor, bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı ilk iki sezondaki yenilgi sayısını aştı.

Bordo-mavililer, Avcı ile 2020-2021 sezonunda 32, geçen sezonda 38 maçta üçer mağlubiyet olmak üzere toplam 70 lig maçında 6 yenilgi yaşadı.

Karadeniz ekibi, bu sezon ise 23 lig maçında 7 kez mağlup olarak önceki dönemlerinin uzağında görüntü verdi.

İLK SEZONUNDA TAKIMI ÇIKIŞA GEÇİRDİ

Ligde 2020-2021 sezonunun ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, geçici olarak takımın başına getirdiği futbolcu izleme komitesi başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı bir maçta da berabere kaldı.

Trabzonspor, ilk 8 haftalık dönemde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp 6 puanla 17. sırada yer aldı.

Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik elde etti.

Trabzonspor, 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirip Avrupa kupalarına katılma fırsatı yakaladı.

GEÇEN SEZONU ŞAMPİYON TAMAMLADI

Trabzonspor, geçen sezon ise 38 haftalık bölümde 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 81 puanla şampiyonluğu elde etti.

Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı ile 37 sezon sonra şampiyonluk hasretini sonlandırarak taraftarına büyük sevinç yaşattı.

Bu sezon ise 38 puanla 6. sırada yer alan Trabzonspor, zirvenin çok uzağında kaldı.

Etiketler : trabzonspor abdullah avcı bordo mavililer

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