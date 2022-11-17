VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kurtulmuş: Türkiye'de büyük bir zihniyet devrimi gerçekleşti
Yurda kaçak girmek isteyen 19 kişi yakalandı
Kremlin: BM, Rus tarım ihracatındaki sorunlar için güvence verdi
Zelenskiy: Polonya'ya düşen füzenin kime ait olduğunu kimse yüzde 100 bilmiyor
Ulusal Staj Programı'na 400 bin başvuru bekleniyor
Ambulans uçak, 2 günlük bebek için havalandı
İsrail'de bakanlıkların dağıtılması konusundaki anlaşmazlık hükümetin kurulmasını engelliyor
Rusya: Ankara'daki CIA-Rus istihbaratı görüşmesinde "hassas konular" ele alındı
Zelenskiy, Polonya'ya düşen füzenin kime ait olduğunu kimsenin yüzde 100 bilmediğini söyledi
Aliyev: Karabağ'da yaşayan ve yaşamak isteyenlerle konuşmaya hazırız
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında bombacı teröristin örgüt bağlantıları çözülüyor
Almanya'nın ihracatının gelecek yıl yüzde 2 düşmesi bekleniyor
İran'dan yurda giren 2 teröristten biri ölü, diğeri sağ olarak ele geçirildi
Emine Erdoğan'dan Endonezya Devlet Başkanı'nın eşine teşekkür
HDP'li Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin rapor Genel Kurulda
Tahıl koridoru krizi 'lider diplomasisi' ile aşıldı
Rus döviz piyasasında "dost ülkelerin" para birimlerinin payı artarken, doların payı düşüyor
ABD, İran Radyo ve Televizyon Kurumundan isimleri yaptırım listesine aldı
Trablus'ta uçaktan inmeyi reddeden Dendias, Bingazi'de Hafter'le görüştü
Arnavutluk, Thodex'in kurucusunu Türkiye'ye iade edecek
Başkan Erdoğan, Netanyahu ile telefonda görüştü
Tahıl koridoru görüşmeleri İstanbul'da gerçekleştirildi
İspanya'da demografik çöküş alarm veriyor
Rusya: Taraflardan itiraz gelmediği için Tahıl Anlaşması 120 gün uzatıldı
17 Kasım 2022 Perşembe 13:29:00 - Güncelleme:17 Kasım 2022 Perşembe 13:29:00

Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmesini 5 yıl daha uzattı

Kaynak: AA

ABONE OL

Trabzonspor Kulübü, futbolcular Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, orta sahada görev yapan Abdülkadir Ömür ve savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen ile kulüp arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartlarının tadil edildiği ve sözleşme süresinin 31 Mayıs 2027'ye kadar uzatıldığı belirtildi.

Abdülkadir Ömür'e 2022-2023 sezonunda 20 milyon lira garanti ücret ödeneceği aktarılan açıklamada, "Sonraki sezonlarda ise oyuncuya bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılacak olup her halükarda bu artış oranı yüzde 30'dan fazla olmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Hüseyin Türkmen için de 2022-2023 sezonunda 9 milyon lira garanti ücret ödeneceği, sonraki sezonlarda ise oyuncuya bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılacağı, her halükarda bu artış oranının yüzde 30'dan fazla olmayacağı kaydedildi.

Etiketler : trabzonspor abdülkadir ömür hüseyin türkmen
Ajda Pekkan galaksiler arası bir ses

Ajda Pekkan galaksiler arası bir ses
Gözleme açtılar

Gözleme açtılar
Ekrana ara vermek yok

Ekrana ara vermek yok
Tarihi ikili

Tarihi ikili
Perde dikti

Perde dikti
Siyahlar içinde

Siyahlar içinde
Alice geri dönüyor

Alice geri dönüyor
Setlere ‘O Kız' dönüşü

Setlere ‘O Kız' dönüşü
24 saat yetmiyor

24 saat yetmiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX