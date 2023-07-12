VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Siyasi komedi örneğidir
Diyanet, Türkiye genelinde 15 Temmuz etkinlikleri düzenleyecek
Muharrem İnce'ye "sahte dekont kumpası" soruşturması tamamlandı
Türk Kızılay, Hatay'da 3 bin 482 depremzedeye kurban eti dağıttı
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başladı
THY'den Jolly ile otel rezervasyonunda işbirliği
12 Temmuz 2023 Çarşamba 10:50:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 10:50:00

Tolga Ciğerci, yeniden MKE Ankaragücü'nde

Kaynak: AA

ABONE OL

MKE Ankaragücü, geçen sezon devre arası Hertha Berlin'e transfer olan eski oyuncusu Tolga Ciğerci'yi yeniden kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Tolga Ciğerci'nin transferi konusunda Hertha Berlin ile anlaşarak, 2 yıllık sözleşme imzalamıştır." denildi.

Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca da katıldı.

Geçen sezon MKE Ankaragücü'yle 17 maça çıkan Tolga, 2 gole imza atmıştı. Devre arası Hertha Berlin'e transfer olan milli futbolcu, Bundesliga'da küme düşen Alman ekibiyle 11 maça çıktı.

Etiketler : Tolga Ciğerci MKE Ankaragücü SÜPER LİG
Harbiye coşkusu

Harbiye coşkusu
Sultan'ı yıkan ölüm

Sultan'ı yıkan ölüm
Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti

Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti
'Milli' sevda! Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı ile aşk yaşıyor

'Milli' sevda! Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı ile aşk yaşıyor
Minik Aslan 2 oldu

Minik Aslan 2 oldu
Eğlence başlıyor

Eğlence başlıyor
Rumen şarkıcı Otilia: Türkiye ikinci evim

Rumen şarkıcı Otilia: Türkiye ikinci evim
Atiye'den ‘Sefam Olsun'

Atiye'den ‘Sefam Olsun'
Dolandırıldım

Dolandırıldım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX