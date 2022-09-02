TJK 2021 Nimet Üyken Basın Ödülleri Sahiplerini Buldu! Lig Radyo'dan Kerem Vatan'a Ödül…

Veliefendi Hipodromu Byerley Turk Salonu'nda gerçekleştirilen törende açıklamalarda bulunan TJK Başkanı Serdal Adalı, "2019 yılında aramızdan ayrılan duayen gazeteci Nimet Üyken adına düzenlediğimiz yarışmamızda kıymetli eserleriyle ödüle layık görülen basın mensuplarımıza ödüllerini vermek için bir aradayız. Tüm eserleri titizlikle değerlendirdik. TJK olarak misyonumuz Türk atçılığını geliştirmektir. Ödül almaya hak kazanan basın mensuplarını kutluyorum. Bu töreni önümüzdeki yıllarda da sürdürmek istiyoruz" dedi.

Serdal Adalı'nın açılış konuşmasını ardından Türkiye Jokey Kulübü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Spor Yazarları Derneği ve At Yarışı Yazarları Derneği temsilcilerinden oluşan seçici kurulun ödüle layık gördüğü isimlere ödülleri takdim edildi. Törende ayrıca, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Spor Yazarları Derneği ve At Yarışı Yazarları Derneği'ne de katkılarından dolayı Serdal Adalı tarafından ödül verildi.