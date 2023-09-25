THY'den filenin sultanlarına coşkulu karşılama
Türk Hava Yolları (THY) 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'na Tokyo dönüşünde coşkulu bir karşılama düzenledi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu'ndaki 7. maçında Belçika'yı 3-0 yendi.
2024 Paris Olimpiyatları'na katılmayı dün oynanan maçta Japonya'yı yenerek garantileyen Türkiye, bu sonuçla elemelerde 7'de 7 yaptı.
THY'DEN COŞKULU KARŞILAMA
Olimpiyat biletini alan Avrupa Şampiyonu A Millî Kadın Voleybol Takımı'nı coşkuyla karşılayan THY, o anları sosyal medya üzerinden paylaştı.
✈️— Türk Hava Yolları (@TK_TR) September 25, 2023
Olimpiyat biletini alan Avrupa Şampiyonu A Millî Kadın Voleybol Takımımızı, Tokyo'dan yurda dönüşlerinde büyük bir coşkuyla karşılıyoruz.
İyi ki varsınız #FileninSultanları! pic.twitter.com/SdwAokGp0I