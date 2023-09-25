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25 Eylül 2023 Pazartesi 18:42:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 18:42:00

THY'den filenin sultanlarına coşkulu karşılama

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Türk Hava Yolları (THY) 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'na Tokyo dönüşünde coşkulu bir karşılama düzenledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu'ndaki 7. maçında Belçika'yı 3-0 yendi.

2024 Paris Olimpiyatları'na katılmayı dün oynanan maçta Japonya'yı yenerek garantileyen Türkiye, bu sonuçla elemelerde 7'de 7 yaptı.

THY'DEN COŞKULU KARŞILAMA

Olimpiyat biletini alan Avrupa Şampiyonu A Millî Kadın Voleybol Takımı'nı coşkuyla karşılayan THY, o anları sosyal medya üzerinden paylaştı.

Etiketler : THY FİLENİN SULTANLARI PARİS OLİMPİYAT OYUNLARI A MİLLİ VOLEYBOL TAKIMI
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