THY, Galatasaray'ın Avrupa maçlarındaki forma sponsoru oldu
Kaynak: AA
Galatasaray Futbol Takımı'nın vrupa kupalarında oynayacağı maçların forma sponsoru, Türk Hava Yolları (THY) oldu.
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile bu akşam Bakü Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşacak olan Galatasaray'ın bu müsabaka ile bu sezon ilk defa Türk Hava Yolları (THY) logolu formasıyla boy gösterecek.
Açıklamada, Galatasaray'ın, sezon boyunca da yurt içi ve yurt dışı seyahatlerini yine Türk Hava Yolları ile gerçekleştireceği duyuruldu.
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