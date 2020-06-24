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24 Haziran 2020 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:24 Haziran 2020 Çarşamba 17:30:00

THY Avrupa Ligi fikstürü açıklandı

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Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonunun fikstürü belli oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden 2019-2020 sezonunun iptal edildiği turnuvanın yeni sezonu, 1 Ekim'de başlayacak.

Takımların 34'er maç oynayacağı normal sezonun açılış karşılaşmasında Anadolu Efes, Rus kulübü Zenit'i konuk edecek. Organizasyonda mücadele edecek diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ise 2 Ekim'de Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını ağırlayacak.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki derbi heyecanı 2. ve 26. haftalarda yaşanacak. Türk derbisine, 8 Ekim'de Anadolu Efes, 26 Şubat 2021'de de Fenerbahçe Beko ev sahipliği yapacak.

Devre arasının 30 Aralık'ta olduğu normal sezon, 9 Nisan 2021'de tamamlanacak. Puan tablosunun ilk 8 sırasındaki ekipler çeyrek finale yükselecek.

THY Avrupa Ligi 2020-21 sezonu ilk hafta programı şöyle:

1 Ekim Perşembe:

Anadolu Efes - Zenit (Rusya)

Olympiakos (Yunanistan) - Zalgiris (Litvanya)

Maccabi FOX (İsrail) - ALBA Berlin (Almanya)

Barcelona (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)

Valencia (İspanya) - LDLC ASVEL (Fransa)

2 Ekim Cuma:

Khimki (Rusya) - Panathinaikos (Yunanistan)

Fenerbahçe - Kızılyıldız (Sırbistan)

Bayern Münih (Almanya) - AX Armani Exchange Milan (İtalya)

Baskonia (İspanya) - Real Madrid (İspanya)

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