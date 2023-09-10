VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pendik'te orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
TFF'den Stefan Kuntz açıklaması
Aydın açıklarında yurt dışına çıkmaya çalışan 72 düzensiz göçmen yakalandı
Otomobile bindirilerek kaçırıldı haberine yalanlama: Nişanlısı sürpriz yapmış
Almanya Başbakanı Scholz'dan G20 sonuç bildirisi yorumu: Memnunuz
Afganistan ile Pakistan sınırında çatışma: 7 militan öldürüldü
10 Eylül 2023 Pazar 21:49:00 - Güncelleme:10 Eylül 2023 Pazar 21:49:00

TFF'den Stefan Kuntz açıklaması

ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yeni bir açıklama geldi. Buna göre; A Milli Takım, teknik direktör Stefan Kuntz ile yola devam edecek.

Japonya ile 12 Eylül Salı günü hazırlık maçında karşılaşacak A Milli Futbol Takım kafilesi ile birlikte Hollanda'ya gelen Mehmet Büyükekşi, AA muhabirine özel açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, Ermenistan karşısında alınan beraberliğe üzüldüklerini ancak o maçın artık geride kaldığını belirterek, "Ermenistan galibiyeti 2024 Avrupa Şampiyonası için bize çok büyük avantaj sağlayacaktı, maalesef istediğimiz gibi olmadı. Hedef galip gelip garantilemekti ama yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonraki maçlar için avantajımızı koruyoruz. Aynı ciddiyetle üç maçımızı oynayacağız. Ekim ayında önce Hırvatistan daha sonra Letonya ile oynayacağız. O maçlarda gereken sonuçları alıp Avrupa Şampiyonası'na katılacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

ABDULLAH AVCI-STEFAN KUNTZ

Başkan Büyükekşi, "Stefan Kuntz ile yolların ayrılacağı ve Abdullah Avcı'nın göreve geleceği iddiaları var? Bunlar doğru mu?" sorusuna, "Öyle bir şey söz konusu değil. Maçtan sonra gereken açıklamaları yaptım. Şu anda Stefan Kuntz ile ilgili bir şey konuşmak doğru olmaz dedim. Puan kaybettiysek hep beraber kaybettik. Şu anda yolumuza devam ediyoruz." yanıtını verdi.

Mehmet Büyükekşi, "Hırvatistan maçında da Stefan Kuntz takımın başında olacak mı?" sorusunu ise "Evet, Hırvatistan maçı, Letonya maçı, inşallah en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz." şeklinde yanıtladı.

"DOSTLUK MAÇI PLANLIYORUZ"

Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasının (EURO 2024) ev sahibi Almanya ile Kasım ayında özel maçta karşı karşıya geleceğini söyledi.

Milli takımın, önemli rakiplerle maçlar oynayarak EURO 2024'e en iyi şekilde hazırlanacağını aktaran Başkan Büyükekşi şöyle konuştu:

"Takımın durumu gayet güzel. Bir aile ortamı var, dostluk en üst seviyede, hiçbir sıkıntı yok. İnşallah Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Buraya Japonya ile dostluk maçı yapmak için geldik. Japonya şu anda önemli bir çıkış yakaladı. Dünya Kupası'nda son 16'ya kaldı, Hırvatistan'a penaltılarla elendi. Dünya sıralamasında 20. sırada, biz 41. sıradayız. Son maçlarında Almanya'yı 4-1 yendiler. Bu bir dostluk maçı, hedef özellikle Türkiye'den daha güçlü takımlarla maç yapmak. Bu maçı yaparken de özellikle Hırvatistan ve Letonya karşılaşmaları için kendimizden daha güçlü takımlarla oynayıp başarılı olmak. Kasım ayında da Almanya ile dostluk maçı yapmayı planlıyoruz. Avrupa Şampiyonası yolunda daha iyi hazırlanmak için, kendi oyuncularımızın daha güçlü takımlar karşısında neler yapabileceklerini görmek istiyoruz."

Etiketler : tff milli takım Stefan Kuntz
Hem tiyatro hem dizi

Hem tiyatro hem dizi
Barbie stili

Barbie stili
Kazadan geriye kalan...

Kazadan geriye kalan...
Hakareti affetmedi

Hakareti affetmedi
İşin Aslı Sinan

İşin Aslı Sinan
Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor

Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor
Kumar için takılarımı bozdurdu

Kumar için takılarımı bozdurdu
Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX