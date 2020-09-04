TFF'den Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nda değişiklik
Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerden gelen talepler doğrultusunda Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nda değişikliğe gitti.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'na eklenen Geçici 4. Madde'ye ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"TFF Yönetim Kurulu'nun 4 Eylül tarihli toplantısında; profesyonel futbol kulüplerimizden gelen talep üzerine, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgının olumsuz ekonomik etkilerini de göz önüne alarak transfer edilen futbolcuların tescilinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve vergi dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmamayı belgelendirme yükümlülüğünün 2020-2021 futbol sezonu birinci transfer ve tescil döneminde uygulanmaması için Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'na Geçici 4. Madde eklenmesine karar verildi."
- TFF'den Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nda değişiklik
- Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ile yollar ayrıldı
- Arjantin basını Messi'nin Barcelona'da kalacağını iddia etti
- Fatih Terim'e futbolculardan doğum günü sürprizi
- A Milliler, Uluslar Ligi'ne kötü başladı
- Galatasaray hazırlık maçında Atakaş Hatayspor ile berabere kaldı