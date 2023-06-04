VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde iki terörist teslim oldu
Mahinur Özdemir Göktaş'ın bakan olması Belçika basınında
Meclis, 30. Başkanı'nı seçecek
Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Milli Savunma Bakanı Güler'i kutladı
Mersin'de devrilen yolcu otobüsündeki 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Mayısta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
04 Haziran 2023 Pazar 11:08:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 11:08:00

TFF ve TBF'den yeni kabine üyelerine tebrik

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni üyelerine başarı diledi.

TFF'nin internet sitesinde "Tüm bakanlarımızı tebrik ederiz" başlığıyla yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabine üyelerini tebrik eder, tüm bakanlarımıza görevlerinde muvaffakiyetler dileriz. Önceki dönem kabinede yer almış tüm Bakanlarımıza da ülkemize vermiş oldukları hizmetlerden ötürü teşekkür ederiz. Yeni dönemin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını, ülkemizin her alanda daha da ileri seviyelere ulaşmasını ümit ediyoruz. Önümüzdeki dönemde Gençlik ve Spor Bakanımız olarak görev yapacak olan Sayın Osman Aşkın Bak'ı kutlar, görev süresi boyunca başarılar dileriz. Ayrıca geride kalan 5 sene boyunca kendisine verilen Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini üstün bir başarıyla yerine getiren Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Türk sporuna yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederiz."

TBF'nin internet sitesindeki mesajda ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni görev döneminin ülkemiz için hayırlı olmasını diler, yeni kabinede görev alan bakanlarımıza başarılar dileriz. TBF olarak yeni kabinede Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine getirilen Sayın Dr. Osman Aşkın Bak'a tebriklerimizi iletir, görev süresince başarılar dileriz. Görev süresini tamamlayan Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Türk sporuna katkıları için teşekkürlerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : türkiye futbol federasyonu türkiye basketbol federasyonu cumhurbaşkanlığı kabinesi
19 yıl sonra yeniden

19 yıl sonra yeniden
Psikolojik destek aldım

Psikolojik destek aldım
Kayahan'ın kızı olduğumu gizledim

Kayahan'ın kızı olduğumu gizledim
Maske'yle şaşırtacak

Maske'yle şaşırtacak
Kendi şarkısını yorumladı

Kendi şarkısını yorumladı
Cem'i aşka küstürdüler

Cem'i aşka küstürdüler
Depremzede çocuklara ziyaret

Depremzede çocuklara ziyaret
Podyumun Kleopatra'sı

Podyumun Kleopatra'sı
Müziğe ilk adım

Müziğe ilk adım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX