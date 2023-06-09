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09 Haziran 2023 Cuma 20:19:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 20:19:00

TFF Tahkim Kurulu, Şenol Güneş'in para cezasını kaldırdı

Kaynak: AA

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e verdiği para cezasını kaldırdı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasındaki Adana Demirspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında "Yani bu ligin sonuçları ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı bir lig." dediği için PFDK'nın 104 bin lira para cezası verdiği Şenol Güneş'in itirazını görüştü.

Kurul, Güneş'e verilen cezanın oy çokluğu ile kaldırılmasına hükmetti.

Etiketler : türkiye futbol federasyonu şenol güneş para cezası tahkim kurulu
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