VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"İsrail'in basın mensuplarını hedef almasını lanetliyoruz"
İsrail'in saldırısında TRT Arapça ekibinin de aralarında olduğu bir grup gazeteci yaralandı
Başkan Erdoğan'dan Türk Polis Teşkilatı mesajı
ABD, Güney Kore ve Japonya, Doğu Çin Denizi'nde ortak tatbikat düzenledi
Bakan Uraloğlu: Başkentray'ı her gün 60 bin yolcu kullanıyor
KAAN'a TULGAR geliyor! F-35'teki muadili 400 bin dolar
12 Nisan 2024 Cuma 13:45:00 - Güncelleme:12 Nisan 2024 Cuma 13:45:00

TFF, Süper Lig'de sezon sonuna kadar kritik maçlara yabancı VAR görevlendirecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de sezon sonuna kadar kritik maçlarda yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) görevlendirileceğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz'den yaptığı VAR talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi.

Yabancı VAR hakeminin görev yapacağı müsabakalarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle Video Yardımcı Hakem'in yanında İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü-Gaziantep FK, VaVacars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçlarına yabancı VAR atanacak.

Etiketler : türkiye futbol federasyonu süper lig kritik maç yabancı var video yardımcı hakem
Firuze: Ajda'nın izindeyim

Firuze: Ajda'nın izindeyim
Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'

Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'
Berdan Mardini'ye sevgili desteği

Berdan Mardini'ye sevgili desteği
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı
Mahalle komedisi geliyor

Mahalle komedisi geliyor
Sadri Alışık doğum gününde yad edildi

Sadri Alışık doğum gününde yad edildi
Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi

Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX