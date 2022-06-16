TFF Olağanüstü Genel Kurulunda, Mehmet Büyükekşi tek aday olarak başkanlık seçimine girecek

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağanüstü genel kurulu Ankara'da başladı.

JW Marriott Oteli'nde 219 delegenin katılımıyla başlayan genel kurulun divan başkanlığına, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak seçildi.

Genel kurula TFF Başkanı Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, eski TFF başkanı Nihat Özdemir, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüp başkanlarının birçoğu katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise toplantıya katılım göstermedi.

Kongrenin açılışında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun mesajı okundu.

Toplantıda, TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere başkan, yönetim kurulu ve denetleme kurulu seçilip, TFF Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirilecek.