TFF milli takımın yurt dışındaki maçlarıyla ilgili bilet uyarısı yaptı

TFF milli takımın yurt dışındaki maçlarıyla ilgili bilet uyarısı yaptı

TFF'den yapılan açıklamada "A Milli Takımı'mızın yurt içi ve yurt dışında oynayacağı müsabakaların biletlerinin satışına ait tüm bilgiler www.tff.org resmi internet sitesinden paylaşılmaktadır. Henüz biletler satışa çıkmadan farklı internet sitelerinden bilet satıldığını takip etmekteyiz. Biletlerin satışa çıktığı andan itibaren resmi internet sitemiz aracılığıyla bilgilendirme yapılacaktır. Mağduriyet yaşanmaması adına bilgilendirme öncesi bilet satın alma işlemi yapılmamasını kamuoyundan önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.