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30 Haziran 2020 Salı 18:24:00 - Güncelleme:30 Haziran 2020 Salı 18:24:00

TFF menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tüm profesyonel liglerde şubat ayı sonu itibarıyla menajerlere yapılan ödemeleri duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, "Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı hükümleri uyarınca, 2019-2020 futbol sezonunda şubat ayı sonu itibarıyla futbol menajerlerinin dahil oldukları işlemler ve futbol menajerlerine toplam yapılmış olan ödemeler, talimatımızın 12/2 hükmü doğrultusunda aşağıda ilan edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kayıtlara göre Galatasaray, 262 bin lira ve 3 milyon 330 bin 112 avroluk ödemeleriyle, en yüksek menajer harcaması yapan takım olarak dikkati çekti.

Süper Lig'den 9, TFF 1. Lig'den 2 ve TFF 2. Lig'den ise 4 takımın futbolcular ile menajerler tarafından sunulan belgeler dahilinde FIFA'daki kayıtlara dayanılarak açıklanan rakamlar şöyle:

SÜPER LİG

BtcTurk Yeni Malatyaspor: 25 bin euro.

Çaykur Rizespor: 1 milyon 147 bin 543 lira, 45 bin euro, 48 bin dolar.

Fenerbahçe: 609 bin lira, 2 milyon 128 bin 408 euro.

Fraport TAV Antalyaspor: 1 milyon 685 bin lira, 300 bin euro.

Galatasaray: 262 bin lira, 3 milyon 330 bin 112 euro.

Gaziantep FK: 940 bin lira, 662 bin 100 euro.

İttifak Holding Konyaspor: 54 bin lira.

Trabzonspor: 258 bin 510 lira, 660 bin euro.

Yukatel Denizlispor: 118 bin lira, 205 bin euro.

TFF 1. LİG

Altay: 120 bin lira

Bursaspor: 404 bin 396 lira, 392 bin 477 euro.

TFF 2. LİG

Manisa Futbol Kulübü: 187 bin 350 lira.

Sancaktepe Futbol Kulübü: 80 bin lira.

Pendikspor: 30 bin lira.

Yılport Samsunspor: 17 bin 493 lira.

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