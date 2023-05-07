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TFF, kuruluşunun 100. yılı nedeniyle yeni şampiyonluk kupaları tasarladı
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07 Mayıs 2023 Pazar 16:30:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2023 Pazar 16:30:00

TFF, kuruluşunun 100. yılı nedeniyle yeni şampiyonluk kupaları tasarladı

Kaynak: AA

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Şampiyonluk kupalarında, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda, lig ve kupalarda şampiyon olan takımlara verilen kupaların tasarımlarının yenilendiği bildirildi.

Açıklamada, bu kupalar arasında ilk olarak Spor Toto 1. Lig Kupası'nın, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 2022-2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Yılport Samsunsporlu futbolcuların ellerinde yükseleceği belirtildi. Uzun bir çalışma dönemi sonrasında ortaya çıkan yeni şampiyonluk kupasının ana esin kaynağının, futbolun tüm paydaşlarının beraber oluşturduğu aile kavramı ve bu büyük aileyi bir araya getirip kenetleyen ay-yıldız olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu bir ailedir. Federasyon, kulüpler, futbolcular, taraftarlar ve futbol camiası bu ailenin beş ana yapı taşıdır. Federasyonun 100. yılında bu özel kupa tasarlanırken futbol camiası bir aile olarak düşünülüp, bu unsurlar birleştirildi ve kupa futbolun yıldızlarına atfedildi. Bu unsurları bir araya getiren 5 koldan oluşan, üstten bakıldığında yıldız formunda bir kupa tasarlandı. Desenlerle bezenmiş 5 adet kol 90 derece bükülerek, kaide üzerinde birleşiyor ve bir yıldız oluşturuyor. Pencereler, aileleri dış dünya ile bağlayan, ışık getiren unsurlardır. Kupanın kollarında, tarihi kültürel mirasımızda yer etmiş pencere ve cumba mimari süsleme elemanlarından olan Maşrabiye geometrik desenleri kullanıldı. Bu desenler sonsuzluğu, kararlılığı ve bir topluluk olma, aile olma yapıtaşını betimlemektedir. Son olarak kupa tasarımı, kupanın üst kısmında futbolu en iyi sembolize eden futbol topu ile tamamlandı ve kupa futbolun yıldızlarına atfedildi."

Etiketler : türkiye futbol federasyonu şampiyonluk kupaları spor
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