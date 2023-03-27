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27 Mart 2023 Pazartesi 14:45:00 - Güncelleme:27 Mart 2023 Pazartesi 14:45:00

TFF: Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri kaldırılmıştır

Kaynak: AA

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TFF'nin açıklamasında, "Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır." denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem görevlendirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : türkiye futbol federasyonu hakem maç görev

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