TFF: Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri kaldırılmıştır

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem görevlendirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.