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08 Eylül 2023 Cuma 17:46:00 - Güncelleme:08 Eylül 2023 Cuma 17:46:00

TFF açıkladı: Ertelenen maçların programları belli oldu

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Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçlarının programı açıklandı.

Süper Lig'in 3. haftasında oynanması planlanan İstanbulspor - Galatasaray, Adana Demirspor - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Başakşehir müsabakaları, takımların Avrupa kupalarında oynayacakları play-off maçları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ileri bir tarihe ertelenmişti. TFF'den yapılan açıklamada bu mücadelelerin tarihleri açıklandı. Buna göre ertelenen karşılaşmalarının tarihi ve saatleri şöyle:

26 EYLÜL SALI

20.30 İstanbulspor - Galatasaray

27 EYLÜL ÇARŞAMBA

20.00 Adana Demirspor - Beşiktaş

28 EYLÜL PERŞEMBE

20.00 Fenerbahçe - Başakşehir

Etiketler : tff futbol ertelenen maçlar
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