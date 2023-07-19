TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Ligimiz dünyanın en değerli 10 ligi arasında

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen fikstür çekimine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, kulüp başkanları, kulüp temsilcileri ve teknik adamlar katıldı.

Ceren Gündoğdu'nun sahne aldığı gecede komedyen Tahsin Hasoğlu da esprileriyle konuklara eğlenceli vakit geçirtti.

LİGİN İLK YARISI 18 HAFTA OYNANACAK



Süper Lig'de sezon 11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. 23-24-25 Aralık'taki 18. hafta maçlarıyla ligde ilk yarı sona erecek. 5-6-7-8 Ocak'taki 19. hafta mücadeleleriyle başlayacak ikinci yarı ise 19 Mayıs 2024'te sona erecek.

Maç takviminin sıkışması nedeniyle 17 ve 22. hafta karşılaşmaları hafta içi oynanacak. Ayrıca 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler dolayısıyla 31. hafta mücadelelerinde takımlar 2-3-4 Nisan tarihlerinde karşı karşıya gelecek. Sezonu 17, 18, 19 ve 20. sırada tamamlayan 4 takım bir alt lige düşecek.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: LİGİMİZ DÜNYANIN EN DEĞERLİ 10 LİGİ ARASINDA YER ALIYOR



Süper Lig ve 1. Lig'in yeni isim sponsorunun Trendyol olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İngiltere ve İspanya'nın ardından en büyük isim sponsorluğu anlaşmasını yaptıklarını belirtti.

Geçtiğimiz sezon yaşanan şampiyonluk yarışının ligin marka değerini artırdığına dikkati çeken Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Yeni isim sponsorumuzla birlikte önümüzdeki yıl rekabetin de daha üst seviyede olacağına inanıyorum. Her zaman ısrarla altını çizdiğim bir konu var, Türk futbolunun marka değerini artırmak. Hedeflediğimiz artış çok önemli. Ama futbolun güzel ve eğlenceli anlarını da öne çıkarmamız gerekiyor. Türk futbolunun marka değerini yükseltmek, yapısal sorunları çözmek ve takımlarımıza katkı vermek istiyoruz."

Önümüzdeki sene fikstür sistemini yeniden düzenlemek istediklerini de sözlerine ekleyen Mehmet Büyükekşi, "Ligimiz dünyanın en değerli 10 ligi arasında yer alıyor. 100'den fazla ülkede bazı maçlarımız yayınlanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, Almanya ve Belçika liglerini yeniden düzenleyen firmayla anlaşma yaptık. Önümüzdeki süreçte Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig'de fikstür yapısını yeniden oluşturmak istiyoruz. Süper Lig'in kurumsal kimliğini de yeniden oluşturmak istiyoruz. Yeni sponsorluk modelleriyle kulüplerin gelirlerini artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Federasyon, takımlar ve taraftarlar olarak Cumhuriyetin 100. yılına yakışan bir hikaye yazmak istediklerinin altını çizen Büyükekşi, sözlerini şöyle tamamladı:

"TFF olarak şeffaf, eşit, adil, tarafsız yönetimle, Türk futboluna olan güveni yeniden inşa etmek istiyoruz. Trendyol Süper Lig 11 Ağustos'ta 66. sezonuna merhaba diyecek. Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor'un yeniden katılımıyla 20 takımın yer alacağı bir sezon geçireceğiz. Yeni sezonda dostluğun önde olduğu, sakatlıkların yaşanmadığı, yüksek seyir zevkinin olduğu maçların yaşanmasını temenni ediyorum."

TFF BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN HEDEFİ FUTBOLUN MARKA DEĞERİNİ ARTIRMAK



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, ligin yeni sponsoru Trendyol ile 1 Ocak'tan itibaren futbolun marka değerini artırmak adına önemli çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu fikstür çekiminin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Büyükekşi, lige sponsor olan Trendyol'a teşekkür etti.

Sponsor markanın Türk futboluna büyük katkı sağlayacağını dile getiren TFF Başkanı Büyükekşi, şöyle konuştu:

"Bundan sonraki aşamada birlikte yeni projeler geliştireceğiz. Trendyol'un 30 milyon müşterisi, binlerce tedarikçisi var. Bunlarla birlikte yeni projeler oluşması, kulüplerin ekonomik sıkıntısına destek olması için çaba gösterecekler. 2023-2024 sezonunda bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Avrupa'da oynayacak takımlarımıza başarılar diliyorum. Geçen sene ülke puanına önemli katkılar sağladılar ve 12. sıraya geldik. Böylelikle önümüzdeki yıl bir takımımız daha Avrupa'da yer alacak. Bu başarıların devamı çok önemli. Aynı şekilde milli takımın göstereceği başarı da çok önemli. Herhangi bir sakatlık olmadan güzel bir sezon geçmesini istiyorum."

Büyükekşi, 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili komisyon kurulmasının açıklanmasıyla ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz konuyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir görüş belirtmedik. Komisyon kurulmasını ve komisyonun kararından sonra yeniden değerleme yapacağımızı söyledim. Komisyon kurulacak, çalışmalarını yapacağız. Gündemin bununla meşgul edilmesini istemiyoruz. Bugün yaptığımız fikstür çekimi yeni bir formattı. Amaç Türkiye'de yeni bir markayla yola çıkmak. Trendyol'la birlikte inşallah 1 Ocak'ta marka değerini artırmak adına önemli çalışmalar yapacağız. İnşallah birçok yenilik yapacağız. Hedefimiz bazı şeyleri tabu olmaktan çıkarmak. Biz eğitim amaçlı 2 maçın VAR kayıtlarını açıklamıştık. Şimdi İtalya birçoğunu yayınlama konusunda karar aldı. Biz doğru bildiklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Hedefimiz futbolun marka değerini artırabilmek. Bizim bir farkımızın olması lazım, Avrupa'da daha başarılı bir lig olması lazım. Sizlerin de desteği burada son derece önemli."

ÇAĞLAYAN ÇETİN: "DESTEĞİMİZİ ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA DEVAM ETTİRECEĞİZ"



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yle birlikte açıklamalarda bulunan Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, anlaşmanın uzun süreli olmasını istediklerini söyledi. Çetin, şunları kaydetti:

"Başkanımızın da dediği gibi, 10 yıl sonra özel sektörden bir marka Süper Lig'e sponsor oldu. Bu da Trendyol'a nasip olduğu için çok mutluyuz. Desteğimizi önümüzdeki yıllarda devam ettireceğiz. Milli takımımızın da 2 senedir ana sponsorlarından birisiyiz. Bugün fikstür çekimini beraber yapabilmek bizim için gururdu. Biz de sabırsızlıkla 11 Ağustos'un gelmesini bekliyoruz."

ALİ KOÇ: NE KULÜPLER NE FEDERASYON BU FİNANSAL DURUMUN İÇİNDEN ÇIKABİLECEK DURUMDA



Gecede konuşan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, başkan olarak görev yaptığı 5 yılda fikstür çekimlerine katılmadığını, ilk kez böyle bir gecede yer aldığını söyledi.

Maçların oynanmadığı dönemin başkanlar ve yöneticiler olarak stressiz bir dönem olduğunu ancak taraftarların maçları heyecanla beklediğini ifade eden Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi de Trendyol ile imzalanan isim sponsorluğu anlaşması dolayısıyla tebrik etti.

Futbolda birçok sorun olduğunu, sorunların günden güne arttığını vurgulayan Ali Koç "Hepimizin bildiği finansal sorunlar var. Çok paydaşın dile getirip beceremediği adil rekabet ortamının sağlanması lazım. Finansal konularda sıkıntımız çok büyük. Ne kulüpler, ne federasyon bu finansal durumun içinden çıkabilecek durumda değil. Bıçak kemiğe dayandı." ifadelerini kullandı.

Kulüplerin kontrolü dışında gelişen olumsuzluklar olduğuna dikkati çeken Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, şöyle devam etti:

"Olumsuzluklara tedbir alınmaya çalışsa da finansal açıdan belimiz bükülmüş durumda. Döviz kuru hepimizi ilgilendiriyor. Bizim gelirlerimizin yüzde 80 Türk lirası, giderlerimizin yüzde 75 döviz. 2016 yılında 500 milyon dolarlık bir yayın ihalesi yaptık. Bugün bu rakam 100 milyon dolara indi. Federasyon payını çıkınca kulüplerin alacağı pay 87-88 milyon dolar civarında. 500 milyon dolarlık ihale yapıldı ama hiçbir zaman 500 milyon dolar ödenmedi. Anlamsız indirimler kabul edildi. Ben yayıncı kuruluşa kızardım, sonra haklı olarak kendi çıkarlarını koruduğunu gördüm. Esas sorun TFF'de. Bu gelir kalemine en büyük darbe 2018-2021 yılları arasında oldu. Yayın geliri 5 senede yüzde 80 düştü. Bana göre bir önceki federasyonun sorumsuz davranması nedeniyle ihaleye hazırlanılmamıştır."

"BU ORTAMDA GEMİYİ YÜZDÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ"



Vergi oranının yüzde 15'ten 40'a çıkmasının kulüplerin yükünü artırdığını da söyleyen Ali Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanımızın onayıyla mükemmel işleyen bir stopaj sistemi vardı. Ama ne olduysa sebebi belli olmayan şekilde bu durdu. Sonrasında Mehmet Büyükekşi başkan geldi ve tekrar bu sistem devreye girdi, bunun için sizi tebrik ederim ve teşekkür ederim. Bizleri hovarda, beceriksiz hatta karanlık işlere karışan insanlar olarak görüyorsunuz ama bu saydıklarımızın hepsi bizlerin kontrolü dışında gelişti. Bu ortamda biz gemiyi yüzdürmeye çalışıyoruz. Adil rekabetten bahsediyoruz. Ama futbol açısından çok fazla mesafe kat edemiyoruz. Önümüzdeki sezon beklentimiz hakem yönetiminde, sizlerin yönetiminde, kurulların alacağı kararlarda herkese eşit mesafede olunması."

Kulüpler Birliği Vakfı Ali Koç, konuşmasını tamamladıktan sonra FIVB Milletler Ligi Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da tebrik etti.

ÇAĞLAYAN ÇETİN: SADECE SPONSORLUK DEĞİL YOL ARKADAŞLIĞI İÇİN OMUZ OMUZAYIZ



Süper Lig ve 1. Lig'e isim sponsoru olan Trendyol'un Grup Başkanı Çağlayan Çetin, artık Türk futbol ailesinin bir parçası olduklarını söyledi.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmak için yolu yarıladığını ifade eden Çetin, milli takımın şampiyonaya katılacağına inandıklarını belirtti.

ABD'den FIVB Milletler Ligi Şampiyonu olarak dönen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da kutlayan Çağlayan Çetin, şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam Akif Başkan ve kaptanımız Eda'yı tebrik ederken çok duygulu anlar yaşadık. Trendyol olarak Filenin Sultanları'nın da ana sponsoru olarak gurur duyuyoruz. Federasyonumuzun Süper Lig'in marka değerini daha da yükseltme vizyonuna inandığımız ve bu vizyona katkı sağlamak istediğimiz için bu aileye katıldık. Biz sadece sponsorluk değil yol arkadaşlığı için omuz omuzayız. Bu yalnızca Trendyol'un değil, Türkiye'nin dört bir köşesindeki 300 bin satıcımız, 500 üreticimiz, 22 bin kuryemiz ve aynı zamanda buradaki tüm kulüplerimizin de taraftarı olan 30 milyonu aşkın müşterimizin de sponsorluğudur. Yayıncı kuruluş ile iş birliği halinde 1. Lig'e desteğimizle kulüplerimizin yeni yıldızlar yetiştirmesine; Süper Lig'e adımızı vererek de takımlarımızın Avrupa arenasında daha hızlı koşmasına katkımızın olmasını temenni ediyoruz. Heyecan dolu maçlarda buluşmak üzere."