Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası grup eleme karşılaşmaları öncesinde, 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacağı son hazırlık maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

DİYARBAKIR'DAKİ MİLLİ MAÇ CUMHURİYET TARİHİNDE İLK



Milli takımın Diyarbakır'da 2-1 kazandığı İskoçya maçına değinen Büyükekşi, grup eleme maçları öncesi güzel bir futbolla galibiyet elde ettiklerini belirterek, "Maçın bizim için en önemli tarafı ise A Milli Takımı'n cumhuriyet tarihinde Diyarbakır'da ilk kez maç yapmasıydı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır'da milli maç oynamamız ricası üzerine Avrupa standartlarına kavuşturulan Diyarbakır Stadı'nda İskoçya'yı ağırladık. Galibiyet almak elbette güzel ama bizim için önemli olan, milli takıma yakışır güzel bir futbol sergilemek ve fair play ruhuyla mücadele etmekti." dedi.

Güzel bir dostluğun sergilendiği, bol pozisyonlu, seyir zevki yüksek bir karşılaşma olduğunu kaydeden Büyükekşi, "Hem şehirde hem de stadyumda çok güzel ambiyans, çok güzel bir ortam vardı. Milli takımımız ile Diyarbakır halkı bütünleşti. Hem stadyumu doldurdular, hem tezahüratlar yaptılar. İskoç taraftarlar da hem maç öncesinde Diyarbakır'ı gezdiler, hem de güzel bir atmosferde takımlarını desteklediler. Onların da karşılaşmadan memnun kaldığını düşünüyorum. Şehir, stadyum, taraftar, sonuç, her şey gayet güzeldi. Diyarbakır'da böyle bir maçın olması hem federasyon olarak bizi hem de bütün vatandaşlarımızı çok memnun etti." diye konuştu.

"TAKIMIMIZIN MAÇLARINI ANADOLU'DA OYNAMASI İÇİN HAREKET EDECEĞİZ"



Bundan sonra da A Milli Takım'ın maçlarını, devletin birbirinden güzel, Avrupa standartlarında stadyumlar inşa ettiği Anadolu'da yapması için çaba göstereceklerini vurgulayan Başkan Büyükekşi, şunları dile getirdi:

"Biz de futbol federasyonu olarak milli takımımızı bu şehirlerimizle buluşturmak için çaba içerisinde olacağız. Çekya hazırlık maçı da cumartesi Gaziantep'te oynayacak. İnşallah Çekya maçında da İskoçya maçındaki gibi dostane bir maç ve arzu ettiğimiz güzel oyun ile galibiyet elde ederiz. Anadolu'da devletimizin yaptığı 40'tan fazla stadyum var. Hem oradaki vatandaşlarımıza milli maç izleme şansını tattırmak hem de bu statlarımızı en güzel şekilde değerlendirmek için maç yapmayı düşünüyoruz. Bundan sonraki maçlarda, zamanı gelince iklime göre, şehre göre, seyirci sayısına göre, sahaya göre hareket ederek takımımızın maçlarını Anadolu'da oynaması için hareket edeceğiz."

A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma şansını da değerlendiren Mehmet Büyükekşi, D grubunda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile mücadele edileceğini hatırlatarak, "Hırvatistan ve Galler 4 gün sonra başlayacak olan 2022 Dünya Kupası'na katılma başarısı göstermiş takımlar. Ancak biz de hedeflerimizi gerçekleştirmek için çaba ve gayret içindeyiz. Avrupa'nın en genç takımı olan ve yetenekli futbolculardan oluşan milli takımımıza olan inancımız da tam. Oyuncularımız milli ruh, azim ve istekle sahada mücadele ettiklerinde, Türk halkının onlardan beklediği sonuçları alacaklardır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

EURO 2024'ün Almanya'da olmasının kendileri için farklı bir önemi olduğunun altını çizen Büyükekşi, "Hem hocamız Alman, hem Almanya'da çok Türk var. Orada en çok bizim maçlarımızda seyirci olacak. Kendi evimiz gibi olacak." görüşünü sundu.

"ANLIK KARARLAR BU ZAMANA KADAR TÜRK FUTBOLUNA BİR KATKI YAPMADI"



"Milli takım hepimizin, Türkiye'nin takımı. Avrupa'nın en genç takımına sahibiz. Bu genç takımın sabra ve desteğe ihtiyacı var." diyen Büyükekşi, bu takımın Uluslar C Ligi'nden B Ligi'ne yükselme başarısı gösterdiğini ancak yapılan son iki maçta teknik direktör Stefan Kuntz'un sorgulandığını hatırlattı.

Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Federasyon olarak biz her zaman istikrardan ve sürdürülebilir başarıdan yanayız. Anlık kararların bu zamana kadar Türk futboluna bir katkı yapmadığı inancındayım. 20 yıldır hiçbir hocamıza görev süresini tamamlama şansı vermemişiz. Yarı yolda bırakmışız ve tazminat ödemek zorunda kalmışız. Bu da milli takımın başarısını çok olumsuz etkilemiş. Artık buna son vermek istiyoruz. İstikrardan yanayız. Biraz sabırlı olalım. Her kötü sonuçtan sonra tez canlı olmamak lazım. Çok genç bir takımımız var. Sabır göstererek bu genç takımın gelişimi için çalışıyoruz. Genç takımın zaman zaman sıkıntıları olabilir. Sabırlı olabilirsek bu takım 5-10 yıl bize hizmet edecek. Başarılı ve güzel sonuçlar alması için sabredelim."

HAKEMLER İÇİN DE JÜBİLE YAPILACAK



Çekya hazırlık maçında Cüneyt Çakır'a jübile yapacaklarını ve Türkiye'de ilk defa bir hakeme jübile yapılacağını hatırlatan Başkan Büyükekşi, "Cüneyt Çakır, Çekya karşılaşmasında 5 dakika maç yönetecek ve jübile yapacak. Maçtan önce ona plaket vereceğiz. Türkiye'nin son yıllarda yetiştirdiği en başarılı hakemlerimizden olan Cüneyt Çakır'a Türk futboluna yaptığı hizmetler için hem teşekkür etmiş hem de hakemlik sonrası yeni hayatına güzel bir şekilde uğurlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bundan sonra diğer hakemler için de jübile maçları yapacaklarının altını çizen Büyükekşi, "Onlara değer veriyoruz. Hakemlerimizi daha değerli hale getirmek istiyoruz. Her maçtan sonra hakemlerin konuşulmasını istemiyoruz. Hakemlerin konuşulduğu değil futbolun güzelliklerinin konuşulduğu bir sistem getirmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.