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11 Ekim 2022 Salı 16:47:00 - Güncelleme:11 Ekim 2022 Salı 16:47:00

TFF Başkanı Büyükekşi, dünya şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'yla buluştu

Kaynak: AA

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda şampiyon olan ay-yıldızlı ekiple bir araya geldi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen yemek organizasyonuna Başkan Büyükekşi'nin yanı sıra TFF Başkan Vekili ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay, Başkan Vekili Yalçın Orhan, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, İdil Karademirlidağ Suher, Talat Papatya, Murat Şahin ve Genel Sekreter Kadir Kardaş katıldı.

Organizasyonda Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu yetkilileri, Ampute Futbol Milli Takımı Genel Menajeri Fatih Erdöl, teknik heyet ve oyuncular da hazır bulundu.

TFF Başkanı Büyükekşi, yaptığı açıklamada, Ampute Futbol Milli Takımı'nın aldığı başarılı sonuçların kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek, "Sizler azmin ve mücadelenin sembolü oldunuz. Tek eksiğiniz Dünya Kupası'ydı, bunu da kazanıp milletimizi bir kez daha gururlandırdınız. Sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Fatih Erdöl ise kendilerine verdikleri destekten dolayı Mehmet Büyükekşi ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Etiketler : türkiye futbol federasyonu ampute futbol milli takımı dünya şampiyonu
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