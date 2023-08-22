TFF Avrupa'da mücadele eden 4 takımın 3. hafta karşılaşmalarını erteledi

TFF Avrupa'da mücadele eden 4 takımın 3. hafta karşılaşmalarını erteledi

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un bu hafta oynayacağı maçları erteledi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında play-off turu ilk karşılaşmaları, yarın ve 24 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

Bu sezon organizasyonda mücadele eden 3 temsilcimiz de maçlarını perşembe günü oynayacak.

Beşiktaş, TSİ 20.00'de Ukrayna ekibi Dynamo Kiev'e konuk olacak.

Aynı saatte başlayacak mücadelede Fenerbahçe, Hollanda'nın Twente takımını ağırlayacak.

Yukatel Adana Demirspor ise TSİ 21.00'de Belçika kulübü Genk ile deplasmanda karşılaşacak.