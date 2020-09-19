  • BIST
    1111.96
  • Dolar
    7,5575
  • Euro
    8,9826
  • Altın
    473,9300
İstanbul
18 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Adana'da 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi
Burcu Kara, boş kutuya 800 Euro vermiş: Turist olmanın zorluğu bu
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı
TFF açıkladı! 6 hakem koronavirüse yakalandı
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, vatandaşları koronavirüsle ilgili uyardı: Gidişata göre Ekim'de bu a ...
Libya Ordusu komutanı Hafter'in petrol anlaşmasını reddetti! "Bu saçmalıklar geçmeyecek"
Down sendromlu koronavirüs hastası Saime Yılmaz'a doktorlardan doğum günü sürprizi
Hazal Kaya'dan Ezgi Mola'ya samimi açıklamalar: Çok ergendim
Bakan Ziya Selçuk'tan velilere mesaj
Başkan Erdoğan'dan Musevi vatandaşlara tebrik mesajı
Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 97 bini aştı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır
Lakers, konferans finallerine galibiyetle başladı
Meteoroloji açıkladı... Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak
AK Partili Ünal'dan Yunan gazetesinin manşetine tepki!
Şarkıcı Berkay kural tanımıyor! Maskesiz gezmeye devam ediyor
Katar'dan 26 milyar dolarlık yeni askeri hamle!
Mevkidaşına mektup gönderen Fahrettin Altun Yunan Gazetesi'nin çirkin manşetine tepki gösterdi
Bakan Süleyman Soylu'dan Gaziler günü mesajı: Kurucusu gazi, Millet Meclisi gazi, milleti gazi olan ...
Ukrayna resmen duyurdu: Türkiye ile görüşmelere yeniden başladık
Dünya genelinde sayı 30 milyon 698 bini geçti
Dışişleri'nden Rusya'ya Kırım tepkisi!
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs salgınında vaka sayısı 657 bini aştı
İsrail-BAE ve Bahreyn normalleşme anlaşması Fas'ta protesto edildi
19 Eylül 2020 Cumartesi 12:36:00 - Güncelleme:19 Eylül 2020 Cumartesi 12:36:00

TFF açıkladı! 6 hakem koronavirüse yakalandı

Kaynak: DHA

ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu, 4'ü klasman ve 2'si klasman yardımcı yeni tip Kovid-19 PCR testi sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. Hakemlerin tedbir amaçlı karantinaya alındığı açıklandı.

TFF Sağlık Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dört Klasman hakemimiz ile iki Klasman Yardımcı hakemimizin 17.09.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.

Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER