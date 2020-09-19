TFF açıkladı! 6 hakem koronavirüse yakalandı
Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, 4'ü klasman ve 2'si klasman yardımcı yeni tip Kovid-19 PCR testi sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. Hakemlerin tedbir amaçlı karantinaya alındığı açıklandı.
TFF Sağlık Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Dört Klasman hakemimiz ile iki Klasman Yardımcı hakemimizin 17.09.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.
Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."
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