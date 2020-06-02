  • BIST
    108218
  • Dolar
    6,7736
  • Euro
    7,5683
  • Altın
    378,2340
İstanbul
13 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
George Flyod'u öldüren polisin dosyası kabarık çıktı!
THY yurt dışı uçuşlarına başlıyor
Yaprağı meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
Pegasus 4 Haziran'dan itibaren yurt içinde 39 hatta uçmaya başlıyor
Gazi Koşusu'nun tarihi belli oldu
Çin-ABD gerginliği yeni bir safhaya taşınıyor
Doğu Karadeniz'de yılan paniği
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 bin 942'ye yükseldi
Libya ordusu ile Hafter milisleri Trablus Havaalanı çevresinde çatışıyor
Almanya, ABD'deki ırkçılığa sahip çıktı! Tepki gösteren futbolculara ceza kesilecek
Dehşete düşüren anlar! Köpeği fırça sapıyla dövdü kasabın da üzerine bıçakla yürüdü
Açıklanan paketler otomotiv sektörüne can suyu olacak
Korona testi kuyruğu!
Fransa eriyor... Ekonomi Bakanı Le Maire'den flaş açıklama: Yüzde 11 küçülebiliriz
Tartıştığı eşini kaçmaya çalıştığı araçtan indirip, bıçakladı
Türk Milli Takımı dünya şampiyonu oldu
Restoranda pompalı dehşeti!
Bakan Albayrak'tan twitter üzerinden açıklama: Birlikte başarıyoruz
Bakan Kasapoğlu duyurdu... Spor tesislerinde uygulanacak tedbirler belli oldu
Satrançta Swiss Manager online hakem eğitimleri başladı
Cammu Keşmir'deki çatışmada 2 direnişçi öldü
Bisiklet sektörü Kovid-19 sürecinden kayıpsız çıkmayı hedefliyor
Libya'da Hafter'in işi sahada zorlaşmaya devam edecek
02 Haziran 2020 Salı 11:17:00 - Güncelleme:02 Haziran 2020 Salı 11:17:00

Tenisin kadın şampiyonlarından George Floyd'un öldürülmesine tepki

ABONE OL

Tenisin kadın şampiyonları, ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki gösterdi.

Tenisin kadın şampiyonları, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki gösterdi.

Sosyal medyadan yaptıkları açıklamada, Japon tenisçi Naomi Osaka, "Sana olmuyorsa hiç yaşanmıyor demek değildir." ifadesini kullandı.

"Sessiz kalmanın ihanet olduğu bir dönem" olduğunu belirten Osaka, "Silahsız bir adamın öldürülmesi hakkında paylaşımda bulunmadan yağmalamalar hakkında paylaşımda bulunmak." eleştirisini getirdi.

ABD'li tenisçi Serena Williams ise bir video paylaşarak "Amerika'da hiç bir problem yokmuş gibi davranma. Irkçılığa görmezlikten gelme." ifadelerini kullandı.

16 yaşındaki Amerikalı genç yıldız Coco Gauff ise, "Kendi sosyal medya hesabımı her zaman dünyayı daha iyi bir yer yapmak için kullanacağıma söz veriyorum." açıklamasını yaptı.

Gauff, "Sessiz kalmak zalimin tarafını seçmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine spor camiasından gelen tepkiler her geçen gün artıyor. Ulusal ve uluslararası spor camiasının önde gelen kulüp, yönetici ve sporcuları, ABD'de yaşanan ırkçılık olayını hafta boyunca sosyal medyadan attıkları mesajlarla kınamaya devam etti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER