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Tekvandoda şampiyon Türkiye!
04 Haziran 2023 Pazar 20:15:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 20:15:00

Tekvandoda şampiyon Türkiye!

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Azerbaycan'da düzenlenen 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, takım halinde kadınlarda zirvede yer alırken, erkeklerde üçüncü oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Bakü'de 45 ülkeden 949 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası sona erdi.

Tekvando branşında tarihinin en iyi Dünya Şampiyonası performansını gösteren Türkiye, önemli başarılara imza attı.

Milli sporcular, şampiyonayı üçer altın ve bronz olmak üzere 6 madalyayla tamamladı. Ay-yıldızlı tekvandocular, tarihte ilk kez bir Dünya Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Tarihi sonuçlara imza atan milli sporcuların başarısı takım sıralamasına da yansıdı.

Merve Dinçel ve Nafia Kuş'la altın, Hatice Kübra İlgün ile bronz madalya kazanan Kadın Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu. Türkiye, böylece tarihinde ilk defa takım halinde dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Hakan Reçber'le altın, Görkem Polat ve Emre Kutalmış Ateşli ile bronz madalyanın sahibi olan Erkek Milli Takımı ise dünya üçüncülüğünü elde etti.

ALİ ŞAHİN VE MERVE DİNÇEL'E ÖDÜL

Türkiye Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nın en iyi teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

Altın madalya kazanan Merve Dinçel de kadınlarda şampiyonanın en değerli sporcusu ödülünün sahibi oldu.

Etiketler : tekvando spor milli takım
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