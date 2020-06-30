30 Haziran 2020 Salı 19:37:00 - Güncelleme:30 Haziran 2020 Salı 19:37:00
TBF, yeni sezona -1 puanla başlayacağını açıkladı
TBF, mali kriterlere uymadıkları gerekçesiyle Galatasaray, Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka'nın yeni sezona -1 puanla başlayacağını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor
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