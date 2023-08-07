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07 Ağustos 2023 Pazartesi 12:15:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2023 Pazartesi 12:15:00

TBF Kadın Milli Takımlar ve Kadın Ligleri Direktörlüğü'ne Nilay Yiğit Kartaltepe getirildi

Kaynak: AA

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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Kadın Milli Takımlar ve Kadın Ligleri Direktörlüğü'ne eski milli oyuncu Nilay Yiğit Kartaltepe getirildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "TBF'de Nilay Yiğit Kartaltepe, Kadın Milli Takımlar ve Kadın Ligleri Direktörü olarak görev yapacak. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Nilay Yiğit Kartaltepe'ye yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.

Basketbol kariyerine İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübünde başlayan Nilay Yiğit Kartaltepe, 1989-2001 yıllarını İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı. Kartaltepe, kariyeri boyunca Erdemirspor (2001-2004), Fenerbahçe (2004-2007), Beşiktaş (2007-2008, 2009-2010), Kayseri Panküp (2008-2009), Galatasaray (2010-2011), BOTAŞ (2011-2012), İstanbul Üniversitesi BGD (2012-2014), Adana ASKİ (2014-2016), Mersin Büyükşehir Belediyesi (2016-2017), Kayseri AGÜ (2017-2018) ve OGM Ormanspor (2018-2022) takımlarının kadrolarında yer aldı.

Nilay Yiğit Kartaltepe, kariyeri boyunca 3 lig, 5 Türkiye Kupası ve 2 de Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı ve 197 kez de A Milli Takım forması giydi. Kartaltepe, 2005 yılında Akdeniz Oyunları şampiyonluğu, 2011 yılında Avrupa Şampiyonası ikinciliği ve 2012 yılında da Londra Olimpiyat Oyunları beşinciliğine ulaşan ay-yıldızlı takımların kadrolarında bulundu.

Kartaltepe, 1 Ağustos 2022 tarihinden bu yana Kadın Milli Takımlar Direktörü olarak görev yapıyordu.

Etiketler : basketbol nilay yiğit kartaltepe türkiye basketbol federasyonu
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