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25 Temmuz 2023 Salı 20:03:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2023 Salı 20:03:00

Taylan Antalyalı resmen Samsunspor'da

Kaynak: AA

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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Taylan Antalyalı'nın bir yıllığına geçici transferi için Galatasaray ile anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Kulübümüze ve sporcumuza hayırlı olması dileklerimize." ifadesine yer verildi.

Etiketler : Taylan Antalyalı transferi Yılport Samsunspor Galatasaray
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