Taylan Antalyalı resmen Samsunspor'da
Kaynak: AA
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Taylan Antalyalı'nın bir yıllığına geçici transferi için Galatasaray ile anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Kulübümüze ve sporcumuza hayırlı olması dileklerimize." ifadesine yer verildi.
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