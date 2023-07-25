Taylan Antalyalı resmen Samsunspor'da

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Taylan Antalyalı'nın bir yıllığına geçici transferi için Galatasaray ile anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Kulübümüze ve sporcumuza hayırlı olması dileklerimize." ifadesine yer verildi.