Tam 1 milyar sterlin! Erling Haaland'dan futbol tarihine geçecek transfer

Manchester City kariyerine müthiş bir giriş yapan Erling Haaland'ın bir sonraki adresi şimdiden merak konusu oldu. Norveçli golcünün yeni takımı kadar olası bonservis bedeli de dünya medyasında manşetleri süslüyor. Konuyla ilgili Erling Haaland'ın menajerinden çarpıcı bir açıklama geldi.

ERLİNG HAALAND İÇİN 200 MİLYON EUROLUK İDDİA

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda İngiliz basınında çıkan haberlerde Erling Haaland'ın 200 milyon euroluk serbest kalma maddesinin 2024 yılında aktif olacağı belirtilmiş ve Real Madrid'in oyuncuyu bu maddeden yararlanarak transfer edeceği öne sürülmüştü.

BİR SONRAKİ TRANSFERİNDE BONSERVİS BEDELİ NE OLACAK?

Manchester City'nin 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek transfer ettiği Erling Haaland'ın bir sonraki transferinde ödenecek bonservis şimdiden merak konusu oldu. Konuyla ilgili oyuncunun menajerinden açıklama geldi.

ERLİNG HAALAND'IN MENAJERİNDEN 1 MİLYAR STERLİNLİK İDDİA

Erling Haaland'ın menajeri Rafaela Pimenta, Sky Sport İtalya'ya verdiği röportajda Haaland'ın 1 milyar Sterlin bonservise ödenen ilk oyuncu olacağını iddia etti. Röportajda tereddüt etmeden gelecekteki bonservisi için "1 milyar Sterlin" diyen Pimenta, "Futbol, imaj, sponsorluk değerlerini düşündüğünüzde bu rakam kesinlikle olacak" dedi.

13 MAÇTA 23 GOLE KATKI VERDİ

Manchester City formasıyla bu sezon İngiltere Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 13 maça çıkan Erling Haaland 20 gol, 3 asistlik inanılmaz bir istatistik yakaladı.