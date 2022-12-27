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27 Aralık 2022 Salı 18:00:00 - Güncelleme:27 Aralık 2022 Salı 18:00:00

Taha Akgül, Dünya Güreş Birliği tarafından yılın serbest stil güreşçisi seçildi

Kaynak: AA

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Milli sporcu Taha Akgül, Dünya Güreş Birliği tarafından yılın serbest stil güreşçisi seçildi.

Milli sporcu Taha Akgül, Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından yılın serbest stil güreşçisi seçildi.

UWW'den yapılan açıklamaya göre, erkekler 125 kiloda 7 yıl sonra ilk, toplamda 3'üncü dünya şampiyonluğuna ulaşan ve 9'uncu kez Avrupa şampiyonu olan Taha, unvanın sahibi oldu.

Bu yıl ayrıca Uluslararası Yaşar Doğu Turnuvası'nı da kazanan Taha, topladığı 68 bin puanla sıkletinde dünya sıralamasının zirvesinde yer aldı.

Etiketler : milli sporcu taha akgül dünya güreş birliği stil güreşçisi
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