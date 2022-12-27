Taha Akgül, Dünya Güreş Birliği tarafından yılın serbest stil güreşçisi seçildi
Kaynak: AA
Milli sporcu Taha Akgül, Dünya Güreş Birliği tarafından yılın serbest stil güreşçisi seçildi.
Milli sporcu Taha Akgül, Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından yılın serbest stil güreşçisi seçildi.
UWW'den yapılan açıklamaya göre, erkekler 125 kiloda 7 yıl sonra ilk, toplamda 3'üncü dünya şampiyonluğuna ulaşan ve 9'uncu kez Avrupa şampiyonu olan Taha, unvanın sahibi oldu.
Bu yıl ayrıca Uluslararası Yaşar Doğu Turnuvası'nı da kazanan Taha, topladığı 68 bin puanla sıkletinde dünya sıralamasının zirvesinde yer aldı.
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