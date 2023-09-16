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16 Eylül 2023 Cumartesi 22:35:00 - Güncelleme:16 Eylül 2023 Cumartesi 22:35:00

Taha Akgül, altın madalya fırsatını kaçırdı

Kaynak: AA

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Milli güreşçi Taha Akgül, Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarı finalde kaybetti.

Milli güreşçi Taha Akgül, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarı finalde kaybetti.

Başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada, serbest stil 125 kiloda Taha Akgül çeyrek finalde Ukraynalı rakibi Khotsianivskyi'yi 3-0 yenerek, yarı finalde İranlı Amir Hossein Abbas Zare ile karşılaştı.

Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, yarı finalde Abbas Zare'ye 4-0 mağlup oldu.

Taha Akgül, şampiyonada bronz madalya müsabakasına çıkacak.

Öte yandan milli güreşçilerden 70 kiloda Servet Coşkun, ikinci turda Japon rakibi Yoshinosuke Aoyagi'ye 6-4 mağlup oldu. 86 kiloda Osman Göçen ise üçüncü turda Özbek rakibi Javrail Shapiev'e 11-0 yenilirken, 61 kiloda Emrah Ormanoğlu ise çeyrek finalde Kırgızistanlı rakibi Taiyrbek Zhumashbek'e 4-2 mağlup oldu.

Etiketler : Taha Akgül Güreş milli sporcu
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