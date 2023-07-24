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24 Temmuz 2023 Pazartesi 18:12:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 18:12:00

Szalai Fenerbahçe'ye veda etti: Evim gibi hatırlayacağım

Kaynak: IHA

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2021 yılından beri Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai, Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'a transferinin ardından sarı-lacivertli kulübe veda ederek, "Fenerbahçe'yi evim ve ailem gibi hatırlayacağım" dedi.

Almanya Ligi Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'a transfer olan Macar stoper, Türkiye'den ayrılmadan önce Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni ziyaret etti. Saha içini ve soyunma odasını dolaşan Szalai duygusal anlar yaşadı. Stattan ayrılırken, Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve Sportif Direktörü Mario Branco ile vedalaşan Attila Szalai göz yaşlarına hakim olmadı.

Fenerbahçe'nin her zaman kalbinde olacağını ifade eden Attila Szalai, "Merhaba büyük Fenerbahçe ailesi ve sevgili Fenerbahçe taraftarı. Öncelikle son 2 buçuk yılda bana ve aileme göstermiş olduğunuz harika desteğiniz ve sevginiz için çok teşekkür ederim. Bu kulüpte, bu formayla harika zaman geçirdim. Ayrıca başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize, birlikte çalışma fırsatı bulduğum teknik direktörler ve teknik ekibe, Kadıköy ve Samandıra'daki herkese teşekkür etmek istiyorum. Onlar benim ailem oldu. Burada geçirdiğim zaman için minnettarım. Umarım sizleri mutlu edebilmişimdir ve size güzel zamanlar yaşatabilmişimdir. Bu kulüp ve bu forma için elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Gelecekte sizin en büyük destekçilerinizden biri olacağım. Umarım yakın zamanda görüşürüz. Fenerbahçe'de unutulmaz bir anı seçmek çok zor. Dediğim gibi burada harika yıllar, aylar geçirdim. Bu kulüpte her şeyi hatırlıyorum. Geldiğim ilk günü, tüm maçlarımı. Hislerimi anlatmak imkansız. Hemen bu kulübe aşık oldum ve size her şeyimi vermeye çalıştım. Siz, bana ve aileme harika destek ve sevgi verdiniz. Buna minnettarım. Merak etmeyin, ben her zaman sizden biri olacağım, siz de benim kalbimde olacaksınız. İleride birlikte olacağız ve görüşeceğiz. Fenerbahçe'yi evim ve ailem gibi hatırlayacağım. Buradaki anılarımı hiçbir zaman unutmayacağım. Harika taraftarlarımızın harika desteği için minnettarım. Bu kulübe verdikleri destek gerçekten harika. Onlara lütfen böyle devam edin demek istiyorum. Umarım bu sezon şampiyonluğu kazanırız ve çok mutlu oluruz. Gelecekte sizi destekleyeceğim ve sizin en büyük taraftarlarınızdan biri olacağım" diye konuştu.

Etiketler : Attila Szalai Fenerbahçe Hoffenheim
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