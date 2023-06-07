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07 Haziran 2023 Çarşamba 11:56:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 11:56:00

Süper Lig'in 75. takımı yarın Manisa'da belli olacak

Kaynak: AA

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Geçen sezon TFF 2. Lig'den 1. Lig'e yükselen Pendikspor ile Bodrumspor, 1. Lig play-off finalinde Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek. Daha önce 8 farklı ilde oynanan play-off finaline Manisa, ilk kez ev sahipliği yapacak.

Spor Toto 1. Lig'de Yılport Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig'e yükselecek son ekip, yarın Manisa'nın Akhisar ilçesinde oynanacak Pendikspor-Bodrumspor maçının galibi olacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Pendikspor-Bodrumspor maçında hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Bu sezon değişen statüyle ligi üçüncü bitiren Pendikspor, doğrudan play-off finaline yükseldi. Pendikspor'un rakibi Bodrumspor, play-off ilk turunda Göztepe'yi eledikten sonra ikinci turda da Eyüpspor'u saf dışı bıraktı.

Süper Lig tecrübesi olmayan Pendikspor ile Bodrumspor'dan maçı kazanacak ekip, Süper Lig'in 75. takımı olacak.

Kendi aralarındaki maçlar

İki takım arasında bu sezon İstanbul'daki müsabakayı Pendikspor 3-0 kazanırken Bodrum'daki karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. 2020-2021 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan iki ekipten Bodrumspor, iki karşılaşmayı da kazandı.

Pendikspor, 2021-2022'de doğrudan 1. Lig'e çıkarken, Bodrumspor da play-off finalinde İzmir'de TECO Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek 1. Lig vizesi aldı.

Ligde son haftaya kadar ilk 2 iddiasını sürdüren Pendikspor'da Adrien Regattin 13, Leandro Kappel ise 11 gollük bir performans ortaya koydu. Kadro istikrarını fazla bozmayan Bodrumspor'da Kenan Özer, normal sezonu 14 golle tamamladı.

Osman Özköylü, ikinci şampiyonluk peşinde

1. Lig'de bu sezon teknik direktör değişikliğine gitmeyen 3 takımdan ikisi olan Pendikspor ve Bodrumspor'un teknik direktörleri Osman Özköylü ile İsmet Taşdemir, takımlarını Süper Lig'e taşımak için mücadele edecek.

Osman Özköylü daha önce 2012-2013'te Kayseri Erciyesspor'la Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

Özköylü, geçen sezon Pendikspor'u, 2010-2011'de de Elazığspor'u 1. Lig'e taşıdı.

Geçen yıl takımını 1. Lig'e çıkaran İsmet Taşdemir, 2016-2017'de de MKE Ankaragücü ile aynı başarıyı yakalamıştı.

Üçüncüler yükselemiyor

Ligde play-off sisteminin yeniden uygulanmaya başlandığı 2005-2006'dan bu yana normal sezonu 3. sırada bitiren takımlardan sadece 2015-2016'da Alanyaspor, play-off'tan Süper Lig'e çıkabildi.

Play-off'ta 28. final

İlk olarak 1978-1979 sezonunda uygulanan play-off sistemi, bu yıl 28. kez oynanıyor.

Play-off'ta daha önce 21 takım Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Kasımpaşa'nın 3 kez mutlu sona ulaştığı play-off finalinde Antalyaspor, Eskişehirspor, Göztepe, Konyaspor, Sakaryaspor ikişer, Adana Demirspor, Alanyaspor, Altay, Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Gaziantep, İstanbulspor, Kayserispor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Şekerspor ve Zeytinburnuspor da birer kez play-off'ta gülen taraf oldu.

1993-1994 sezonunda oynanan play-off'ta iki takım (Adana Demirspor ve Antalyaspor) birden Süper Lig vizesi almıştı.

Final, Manisa'da ilk kez

Daha önce 8 farklı ilde oynanan play-off finaline Manisa, ilk kez ev sahipliği yapacak.

Manisa'dan önce Ankara 8, İstanbul 6, Antalya 4, Konya 3, Eskişehir ve İzmir 2, Bursa ve Kocaeli de birer kez play-off finaline sahne oldu.

Etiketler : Spor Toto 1. Lig play-off finali Süper Lig
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