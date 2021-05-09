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09 Mayıs 2021 Pazar 23:23:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2021 Pazar 23:23:00

Süper Lig'e çıkan iki takım belli oldu

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Adana Demirspor 26, GZT Giresunspor 44 yıl sonra Süper Lig'de yükselen takımlar oldu.

TFF 1. Lig'de son haftada konuk olduğu Menemenspor'u 4-1 mağlup eden Adana Demirspor, averajla şampiyon tamamladığı ligde Süper Lig'e çıkmayı başardı.

Menemen İlçe Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Pa Dibba, Francis Ezeh ve Hasan Kılıç'ın golleriyle 3-0 üstün tamamlayan Adana Demirspor, ikinci yarıda Sinan Kurt'un golüyle farkı 4'e çıkardı. Menemenspor'da Simon Zenke'nin golüne rağmen Adana Demirspor müsabakadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 70'e çıkaran Adana Demirspor, gelecek sezon Süper Lig'de oynamaya hak kazandı.

Daha önce 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında Süper Lig'e yükselmeyi başaran Adana temsilcisi, 1994-1995 sezonunda düştüğü Süper Lig'e döndü.

Süper Lig'de 26 sezon aradan sonra mücadele edecek Adana Demirspor'da Ümit Özat ve Cüneyt Dumlupınar'ın ardından bu sezon 3. teknik direktör olarak çalışan Samet Aybaba, 1996-1997'de Kayserispor ve 2016-2017'de Sivasspor'un ardından 3. kez bir takımı Süper Lig'e taşıdı.

GZT GİRESUNSPOR 44 YIL SONRA SÜPER LİG'DE

TFF 1. Lig'in 34. ve son hafta maçında deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1 yenen GZT Giresunspor, 44 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükseldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan son hafta mücadelesinde Tuzlaspor karşısında Eren Tozlu ve Ibrahima Balde'nin golleriyle üç puanı hanesine yazdırarak puanını 70 yapan GZT Giresunspor, lider Adana Demirspor'un ardından averajla ikinci sıradaki yerini korudu ve Süper Lig'e çıktı.

Maçın bitiş düdüğüyle oyuncular, teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri büyük sevinç yaşadı.

Kurulduğu 1967 yılından 4 sene sonra 1970-1971 sezonunda bir alt ligden Türkiye'deki en üst seviye lige yükselen ve üst üste 6 sezon (1971-1972, 1972-1973, 1973-1974, 1974-1975, 1975-1976, 1976-1977) mücadele eden Karadeniz temsilcisi, 1977'den bu yana Süper Lig'e hasret kalmıştı.

TFF 1. Lig'e yükseldiği 2014-2015 sezonundan bu yana kesintisiz 7 sezondur bulunduğu ligde mücadele veren GZT Giresunspor, yalnızca 2016-2017 sezonunda ligi ilk 6 içerisinde 6'ncı sırada bitirerek play-off hakkı elde etmişti.

Bu sezon istikrarlı bir grafik sergileyen yeşil beyazlı takım, ligin son haftasında da hata yapmadı ve Adana Demirspor'un ardından Süper Lig'e doğrudan yükselen ikinci takım oldu.

Etiketler : Adana Demirspor Giresunspor Süper Lig
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