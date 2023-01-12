Süper Lig'deki Kayserispor-Sivasspor maçı saat 19.00'a alındı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında evimizde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacağımız müsabakanın başlama saati TFF tarafından 19.00'a alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşı karşıya gelecek.