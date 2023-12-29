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29 Aralık 2023 Cuma 13:15:00 - Güncelleme:29 Aralık 2023 Cuma 13:15:00

Süper Lig'de teknik direktör istikrarsızlığı devam ediyor

Kaynak: AA

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Trendyol Süper Lig'in 17 maçlık ilk periyotta takımların çok büyük bölümü sezona başladıkları teknik direktörleriyle yollarını ayırdı.

Türk futbolunun en önemli sorunlarından biri olan teknik direktör istikrarsızlığı bu sezon da devam ediyor.

Bitexen Antalyaspor'da Nuri Şahin'in de görevinden ayrılmasıyla ligde mücadele eden 20 takımın 15'i sezona başladıkları teknik direktörlerini değiştirdi.

Süper Lig'de Trabzonspor, Mondihome Kayserispor, Beşiktaş, Yukatel Adana Demirspor, Bitexen Antalyaspor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Yılport Samsunspor, Siltaş Yapı Pendikspor ve İstanbulspor, sezonun ilk bölümünde teknik direktör değişikliğine gitti.

BEŞ EKİP TEKNİK DİREKTÖRLERİYLE DEVAM EDİYOR

Süper Lig'de 5 takım, sezonu başladıkları teknik direktörleriyle yollarına devam ediyor.

Ligde aynı puanla ilk iki sırada yer alan takımlardan Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Galatasaray'da da Okan Buruk görevini sürdürüyor.

Çaykur Rizespor'da İlhan Palut, Sivasspor'da Servet Çetin ve Hatayspor'da da Volkan Demirel sezona başladıkları koltuklarında oturuyor.

BEŞİKTAŞ 4. TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞINDA

Süper Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş, ligin geride kalan bölümünde görev yapan 3 teknik direktörüyle de yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlı takım, sezona başladığı Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasından sonra teknik direktörlük koltuğuna oturan Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile de devam etmeme kararı aldı.

Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktör için arayışlarını sürdürüyor.

Adana Demirspor da 14. haftadaki Yılport Samsunspor yenilgisinin ardından teknik direktör Patrick Kluivert ile yollarını ayırırken, şu ana kadar takımın başına yeni bir isim getirmedi.

İKİ FARKLI TAKIMDA ÇALIŞANLAR

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 3 teknik adam, iki farklı takımda görev yaptı.

Sezona RAMS Başakşehir'de başlayan Emre Belözoğlu MKE Ankaragücü'nde, Mondihome Kayserispor'da başlayan Çağdaş Atan RAMS Başakşehir'de, İstanbulspor'da başlayan Fatih Tekke de Corendon Alanyaspor'da kariyerini sürdürüyor.

LİGDE GÖREV YAPAN TEKNİK DİREKTÖRLER

Süper Lig'in 17 maçlık ilk bölümünde görev yapan teknik direktörler şunlar:

TakımBaşlananGelenGelenGelen
Fenerbahçeİsmail Kartal
GalatasarayOkan Buruk
TrabzonsporNenad BjelicaAbdullah Avcı
KayserisporÇağdaş AtanRecep Uçar
BeşiktaşŞenol GüneşBurak YılmazRıza Çalımbay-
Adana DemirsporPatrick Kluivert-
Çaykur Rizesporİlhan Palut
AntalyasporNuri Şahin-
KasımpaşaKemal ÖzdeşSami Uğurlu
SivassporServet Çetin
MKE AnkaragücüTolunay KafkasEmre Belözoğlu
AlanyasporÖmer ErdoğanFatih Tekke
HataysporVolkan Demirel
BaşakşehirEmre BelözoğluÇağdaş Atan
Gaziantep FKErdal GüneşMarius Sumudica
KonyasporAleksandar StanojevicHakan Keleş
Fatih KaragümrükAlparslan ErdemŞota Arveladze
SamsunsporHüseyin EroğluMarkus Gisdol
PendiksporOsman ÖzköylüIvo Vieira
İstanbulsporFatih TekkeHakan Yakın
Etiketler : türk futbolu teknik direktör süper lig
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