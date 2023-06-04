Süper Lig'de sezonun son derbisi bugün yapılacak

Nef Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde 36 haftadaki 34 müsabakada 26 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 82 puan topladı. En yakın takipçisi Fenerbahçe'ye karşı 5 puanlık fark yakalayan Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Şampiyonluk hasreti 9 sezona çıkan sarı-lacivertliler ise 24 galibiyet, beşer beraberlik ve yenilgiyle 77 puan elde etti.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda yapılan maçı Galatasaray 3-0 kazanmıştı.

SEZON İKİ TAKIM İÇİN KAPANIYOR



Bugünkü karşılaşmayla iki takım için de sezon tamamlanmış olacak.

Ligde son haftada Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe'nin ise Gaziantep FK ile karşılaşması gerekiyordu.

İki takımın da 6 Şubat'ta Kahramanmaraşlı merkezli depremler nedeniyle ligde çekilmesiyle Galatasaray ve Fenerbahçe son haftayı maç yapmadan geçirecek ve 3-0 hükmen galibiyet alacak.

DERBİYE TAM KADRO



Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe karşısına tam kadro çıkacak.

Ligin 34. haftasındaki İstanbulspor mücadelesinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Nicolo Zaniolo, derbiyle sahalara dönecek.

Sakat futbolcusu bulunmayan Galatasaray, Zaniolo'nun da dönmesiyle derbide tam kadro olacak.

KUPASINI ALACAK



Şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip, derbiden sonra kupasına kavuşacak.

Karşılaşmanın ardından Nef Stadı'nda kupa töreni düzenlenecek. Tarihinin 23. Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, maçtan sonra kurulacak podyumda zaferini kutlayacak.

SEZONU DERBİYLE KAPATACAK



Galatasaray, Fenerbahçe derbisinden sonra sezonu kapatacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam edemeyen sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki son maçını da Fenerbahçe ile yapacak.

Galatasaray, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ligden çekilen Atakaş Hatayspor ile 38. haftada yapması gereken karşılaşmada hükmen galip sayılacak.

Sarı-kırmızılı futbolcular, derbinin ardından tatile çıkacak.

SON 4 MAÇINI KAZANDI



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Ligde son olarak 32. haftadaki Beşiktaş derbisinde mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü'nü yendi.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI



Galatasaray son 2 haftasına girilen Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Ligde çıktığı 33 müsabakada kalesinde 27 gol gören Galatasaray, ligin en iyi savunma yapan takımı olarak dikkati çekiyor.

FENERBAHÇE SEZONU GALATASARAY DERBİSİYLE TAMAMLAYACAK



Ligin 36. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında rakibi olan Galatasaray'ın da aynı gün deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla yenmesi ve şampiyonluğu garantilemesi üzerine, ligi ilk sırada bitirme şansını yitirdi.

Sezonu ikinci sırada kapatmayı hedefleyen Fenerbahçe, ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda 3-0 yenildiği Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ederek, şampiyonluğun kaybedilmesiyle üzülen taraftarını derbi galibiyetiyle mutlu etmek istiyor.

Sarı-lacivertliler, 38. haftada ligden çekilen Gaziantep FK ile bir maçı bulunduğu ve bu maçta hükmen 3 puanın sahibi olacağı için sezona Galatasaray maçıyla veda edecek.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde 77 puan toplayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor.

3 EKSİK



Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, bugünkü müsabakada forma giyemeyecek.

Sakatlıktan dönen ve antrenman eksiği bulunan kaleci Altay Bayındır'ın da bu maçta görev alması beklenmiyor.

GALATASARAY-FENERBAHÇE REKABETİNDE 397. RANDEVU



Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 396 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 126 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 493 golle karşılık verdi.

LİGDE 132. SINAV



Galatasaray ile Fenerbahçe, 65. sezonu oynanan lig tarihinde 131 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-36 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 127 gol kaydetti.

SON 10 RESMİ MAÇ



İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 5'i berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 3, Fenerbahçe ise 2 kez galip gelebildi.

Söz konusu 10 derbide Galatasaray 11, Fenerbahçe ise 8 kez fileleri havalandırdı.

Taraflar arasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (GS-FB) 17.03.2018 Ülker Süper Lig 0-0 02.11.2018 Türk Telekom Süper Lig 2-2 14.04.2019 Ülker Süper Lig 1-1 28.09.2019 Türk Telekom Süper Lig 0-0 23.02.2020 Ülker Süper Lig 3-1 27.09.2020 Türk Telekom Süper Lig 0-0 06.02.2021 Ülker Süper Lig 1-0 21.11.2021 Nef Süper Lig 1-2 10.04.2022 Ülker Süper Lig 0-2 08.01.2023 Ülker Süper Lig 3-0

GALATASARAY-FENERBAHÇE REKABETİNDEN İLGİNÇ NOTLAR



İki takım arasındaki rekabette ilk golü, Galatasaraylı futbolcu Emin Bülent Serdaroğlu attı.

17 Ocak 1909'da "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde yapılan ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, rakibinden ilk 7 maçta gol yemedi.

FENERBAHÇE İLK GALİBİYET İÇİN 5 YIL BEKLEDİ



Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk golü ve galibiyeti, rekabetteki 8. randevuda elde edebildi.

Union Club sahasında 4 Ocak 1914'te yapılan İstanbul Ligi maçını 4-2 kazanan Fenerbahçe, böylece rakibi karşısında yaklaşık 5 yıl süren suskunluğuna da son vermiş oldu.

Sarı-lacivertli takım adına Galatasaray'a tarihteki ilk golü ise Hasan Kamil Sporel attı.

EN AZ VE EN ÇOK SEYİRCİLİ MAÇLAR



Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda en az seyirci, 17 Kasım 1922'deki karşılaşmaya geldi.

İttihat Sahası'nda sağanak altında, hakem Fethi Tahsin Başaran'ın şemsiyeyle yönetmek zorunda kaldığı maçı, tamamı biletsiz 14 kişi izledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21 Eylül 2003'te yapılan lig maçını ise 70 bin 125 seyirci takip etti. Bu sayı, iki takım arasındaki bir maçı izleyen seyirci sayısında rekor olarak tarihe geçti.

REKABETİN GOLCÜLERİ



Rekabette en fazla golü Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel attı. Sporel, Galatasaray'a karşı oynadığı 42 maçta toplam 27 kez rakip fileleri havalandırdı.

Zeki Rıza Sporel'i, 24 golle yine bir Fenerbahçeli Alaattin Baydar izliyor. Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis'in 20, Galatasaraylı Metin Oktay'ın ise rekabette 19 golü bulunuyor.

Bu arada, iki takımda da forma giyen Tanju Çolak'ın 14'ü Galatasaray, 8'i Fenerbahçe formasıyla olmak üzere rekabette toplam 22 golü var.

Lig maçlarında ise Galatasaraylı Metin Oktay 9, Fenerbahçeli Aykut Kocaman 8 golle takımlarının en golcü isimleri oldu.

TURGAY ŞEREN'İN REKORU



Galatasaray-Fenerbahçe maçlarında en çok oynama rekoru merhum Turgay Şeren'e ait.

A Milli Takım ve Galatasaray'ın unutulmaz kalecilerinden Şeren, Fenerbahçe'ye karşı sarı-kırmızılı kaleyi 55 kez korurken, rekabette en çok forma giyen futbolcu unvanını elinde bulunduruyor.

ÖZLEM DOLU YILLAR



İki takım, rekabetin bazı dönemlerinde birbirlerine karşı galibiyet bakımından üstünlük kurmakta zorlandı.

Fenerbahçe üst üste 11, Galatasaray ise 18 maç galip gelemedi. Fenerbahçe, 20 Kasım 1949'da 2-0 kazandığı maçın ardından üst üste 11 maç galip gelemedi ve 22 Şubat 1953'te taraftarlarına 1-0'lık skorla Galatasaray galibiyeti armağan edebildi.

Galatasaray ise 17 Mayıs 1942'de 3-1 kazandığı müsabaka sonrası tam 18 maç galip gelemedi ve 1 Aralık 1946'daki 19. maçta sahadan 1-0 galip ayrıldı.

18 AYRI STATTA KARŞILAŞTILAR



Galatasaray ile Fenerbahçe, 396 maçın sığdığı rekabette 18 ayrı statta karşılaştı.

Rakipler İstanbul İnönü, Ali Sami Yen, Fenerbahçe, Taksim, Şeref, Ankara 19 Mayıs, Atatürk Olimpiyat, İzmir Atatürk, Ankaragücü, Türk Telekom, Yeni Erzurum (şimdiki adı Erzurum Kazım Karabekir), Offenbach, Frankfurt, Köln, Mönchengladbach Borussia Park, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has, Manisa 19 Mayıs ve Antalya statlarında sahaya çıktı.

HEYECANI İKİ TAKIMDA DA YAŞAYANLAR



Birçok oyuncu futbolculuk hayatında iki takım formasını da giyme şansını buldu.

Son dönemde iki takımda da oynayan futbolcular şunlar:

Raşit Çetiner, Güngör Tekin, Erdoğan Arıca, Engin Verel, Mehmet Oğuz, Erhan Önal, Arif Kocabıyık, İlyas Tüfekçi, Tanju Çolak, Semih Yuvakuran, Selçuk Yula, Hasan Vezir, Benhur Babaoğlu, Elvir Boliç, Sedat Balkanlı, Saffet Sancaklı, Ahmet Yıldırım, Sergen Yalçın, Emre Aşık, Fatih Akyel, Elvir Baliç, Haim Michael Revivo, Abdullah Ercan, Mehmet Yozgatlı, Stjepan Tomas, Servet Çetin, Emre Belözoğlu, Caner Erkin, Kazım Kazım, Mehmet Topal, Burak Yılmaz, Olcan Adın, Serdar Aziz, Şener Özbayraklı, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Emre Mor.

BİR MAÇTA DÖRDER GOL ATANLAR



Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde şimdiye dek aynı maçta bir futbolcu tarafından en fazla atılan gol sayısı 4 oldu.

Galatasaraylı Celal İbrahim, Cemil Gürgen ve Metin Oktay ile Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel, rakip filelere bir maçta dörder gol atma başarısını gösterdi.

EN ÇOK GÖRÜLEN SONUÇ: 1-0



İki takımın 114 yıllık geçmişinde, geride kalan 396 maçta en çok görülen sonuç 1-0 oldu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda tam 74 kez 1-0'lık sonuç ortaya çıktı, 49 kez 2-1'lik skor alındı.

EN FARKLI SKORLU MAÇ



İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti 7-0'lık sonuçla Galatasaray aldı.

İstanbul Ligi'nde 12 Şubat 1911'de yapılan maçı, Galatasaray 7-0 kazandı.

FENERBAHÇE'NİN FARKLI SKORLU GALİBİYETLERİ



Fenerbahçe, rakibi Galatasaray karşısında şimdiye dek en farklı skorlu galibiyeti, 2002-2003 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de yapılan maçta elde etti.

6 Kasım 2002'deki müsabakayı 6-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, aynı zamanda lig maçlarında iki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyete imza attı.

EN GOLLÜ MAÇLAR



Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki en gollü maçlarda, penaltılar dışında sporseverler toplam sekizer gol gördü.

Ali Sami Yen Stadı'nda 5 Haziran 1983'te yapılan lig maçında rakipler 4-4 berabere kaldı. İki takım arasında 7 Şubat 2001'de oynanan Türkiye Kupası yarı final karşılaşması da 4-4 sonuçlandı.

YARIDA KALAN MAÇ VE TARİHİ KAVGA



Rakiplerin 23 Şubat 1934 tarihinde yaptıkları İstanbul Ligi maçı futbolcular arasında çıkan kavga nedeniyle yarıda kaldı.

Taksim Stadı'nda yapılan maçın 60. dakikasında Galatasaraylı Kadri Dağ'ın, Fenerbahçeli M. Reşat Nayir'e attığı tekme ve Kadri'nin üzerine doğru koşan Fenerbahçeli Fikret Arıcan'ın, Galatasaraylı Tevfik tarafından kucaklanıp, saha kenarına atılmasıyla saha bir anda karıştı. İki takım oyuncuları arasında başlayan kavgaya tribünlerdeki seyirciler de katılınca, olaylar büyüdü.

Yarıda kalan maçın ardından toplanan "Mıntıka Futbol Heyeti", Türk spor tarihinin en ağır cezalarından birisini verdi ve Fenerbahçe'den 9, Galatasaray'dan 8 olmak üzere toplam 17 futbolcuyu uzun süreli cezalandırdı.

Bu cezalardan en karlı çıkan takım olan Beşiktaş, sezonu rakiplerinin önünde şampiyon tamamladı.

YABANCI HAKEMLER



Rekabetin geçmişinde yabancı hakemler görev yaptı.

Bunlar arasında Çek, İngiliz, Yunan, İtalyan, Avusturyalı, Alman, İsviçreli, Rumen, Macar, Yugoslav, Belçikalı ve Bulgar hakemler bulunuyor.

TARİHTEN YAPRAKLAR



Galatasaraylı Bahri Altıntabak, Fenerbahçeli Şeref Has ile Nezihi Tosuncuk, rekabet tarihinde hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol atan oyuncular oldu.

Şevki Şenlen, Raşit Çetiner, İlyas Tüfekçi, Hasan Vezir, Saffet Sancaklı ve Tanju Çolak hem Galatasaray hem de Fenerbahçe formasıyla rekabette gol atma sevinci yaşadı.

Rekabette takım değiştiren oyuncular arasında eski takımlarında kaptanlık bandını taktıktan sonra transfer olan futbolcular, Fenerbahçe kaptanıyken Galatasaray'a geçen Naci Erdem ve Galatasaray kaptanıyken Fenerbahçe'ye geçen Mehmet Oğuz olarak kayıtlarda yer aldı.

REKABET DOSTLUKLA GÜZEL



Rekabetin 114 yıllık geçmişinde pek çok centilmenlik gösterisi yaşandı.

İki kulüp arasındaki rekabette son yıllarda artan gerilime rağmen geçmişte futbolcu ve yöneticilerin centilmence davranışları, bu zevkli mücadeleye renk kattı.

Spor tarihçilerinin derlemelerine göre, bir derbi öncesi Fenerbahçe Başkaptanı Galip Kulaksızoğlu, Galatasaraylılara, "Oberle kardeşler hasta, Hasan da sakatlanmış. Sizi karşımızda eksik kadroyla görmek istemiyoruz. Dilerseniz maçı erteleyelim." diye haber göndererek maçın ertelenebileceğini iletti.

Fenerbahçe'nin bu önerisini kabul eden Galatasaray, oyuncuların iyileşmesinden sonra, 20 Ekim 1914'te yapılan erteleme maçında sarı-lacivertli rakibini 6-1 yendi.

BERABER EV KİRALAYIP, AVA ÇIKIYORLARDI



Aynı kaynaklara göre, rekabetin yeni başladığı dönemlerde Galatasaray ile Fenerbahçe sporcuları, ortak kiraladıkları evde kalıyor ve beraber ava çıkıyorlardı.

İki takım sporcuları geceleri bir araya gelerek sohbet ediyordu. Yine bir gece sohbetin koyulaştığı sırada Galatasaray'dan Ali Sami Yen, Fenerbahçelileri, "Said, yarın bizimle maçınız var. Git yat ve dinlen." diye uyardı.

ERTELEMEYİ ÖNERDİLER



Rakipler arasında 17 Kasım 1922'de yapılan maç öncesinde ilginç bir durum yaşandı.

Bu tarihte Kadıköy'de iki takımın maçı vardı. Maç öncesi günlerce yağan yağmur sahayı adeta göle çevirmişti. Fenerbahçe Başkaptanı Galip Kulaksızoğlu, Galatasaray Kulübüne telefon ederek, "Saha çok kötü, maçı erteleyelim." dedi. Galatasaray Başkaptanı Necip Şahin, bunun üzerine, "Anamız bizi bugün için doğurdu Galip Bey. Gelip maçı oynayacağız." diye cevapladı. Galatasaray, Kadıköy'e gelip maça çıktı ve Fenerbahçe karşılaşmayı 3-0 kazandı.

BİRLEŞME DURUMU VE ORTAK TAKIM KURMA DÜŞÜNCESİ



Rakiplerin kuruluşlarının ilk yıllarında birleşme durumlarının bile ortaya çıktığı, hatta iki kulüp başkanının ortak takım kurma konusunda anlaştıkları iddia edildi.

Galatasaray Kulübünün resmi yayın organı Galatasaray dergisinin 2003 Şubat sayısında, Adnan Işık'ın belgelere dayandırarak verdiği haberde, 1912 yılında Galatasaray Kulübü Başkanı Ali Sami Yen ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Hulusi Bey'in ortak imzayla kayıt altına aldıkları belgenin, birleşmeseler dahi iki kulübün yabancılara karşı ortak bir takım kurma konusunda anlaştıklarını, hatta tüzüğü bile hazırladıklarını gösterdiği kaydedildi.

BİLEREK KAÇIRILAN PENALTI



Rakiplerin 23 Ocak 1925'te Taksim Stadı'nda yaptıkları Vatan Gazetesi Kupası maçında ilginç bir olay yaşandı.

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı sonrası, atış öncesinde stadın büyük balkon kısmı çöktü. Fenerbahçeli Cafer Çağatay, bu gelişme üzerine penaltı atışında topu bilerek kaleci Ulvi Yanal'a teslim etti.

KARMA TAKIM: "FENERSARAY"



Galatasaray ile Fenerbahçe, 1934 yılında Türkiye'ye davet ettikleri yabancı takımlarla birer kez hazırlık maçı yaptıktan sonra, üçüncü maçı "Fenerbahçe-Galatasaray Karması" şeklinde oynadılar.

Bu karmanın forması ise iki kulübün renklerinin karışımı olan lacivert, sarı ve kırmızıdan oluştu.

CANAYDIN'DAN CENTİLMENLİK DERSİ



Son yıllarda iki takım arasındaki maçların genelinde olaylar yaşanırken, Galatasaray Kulübünün merhum Başkanı Özhan Canaydın, rekabete centilmence yaklaşımıyla alkış aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin 6 Kasım 2002'de Kadıköy'de rakibine 6-0'lık sonuçla tarihi hezimete uğradığı maçta, başkan sıfatıyla ilk Fenerbahçe derbisini izleyen Özhan Canaydın'ın, rakibinin attığı golleri alkışlayarak Fenerbahçeli yöneticileri kutlaması, müsabakaya damgasını vurdu.

Merhum Canaydın, bu centilmenlik gösterisi nedeniyle camiasından bazı tepkiler görse de Dünya Fair Play Konseyi (CIFP) tarafından 2002 Dünya Fair Play Ödülü'ne layık görüldü. Özhan Canaydın ayrıca, bu davranışı nedeniyle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen Fair Play Sportif Davranış Ödülü'nü aldı.