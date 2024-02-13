Süper Lig'de liderlik koltuğu 25. haftada el değiştirdi
Kaynak: AA
Trendyol Süper Lig'de 25. hafta yapılan üç maçla tamamlandı. Ligde liderlik koltuğu 25. haftada el değiştirdi. Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşadığı haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray haftayı ilk sırada noktaladı.
Ligde yapılan maçlarda Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi. Yılport Samsunspor, Bitexen Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederken, Mondihome Kayserispor-Beşiktaş maçı golsüz sona erdi.
Ligde liderlik koltuğu 25. haftada el değiştirdi.
Haftaya averajla lider giren Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'la berabere kalarak puanını 64'e yükseltirken, RAMS Başakşehir'i 2-0 yenen Galatasaray 66 puanla ilk sıraya yerleşti.
Sonuçlar
Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa: 1-3
VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-0
Galatasaray-RAMS Başakşehir: 2-0
EMS Yapı Sivasspor-Çaykur Rizespor: 1-0
İstanbulspor-Gaziantep FK: 1-3
TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü: 1-0
Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: 2-2
Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 2-0
Yılport Samsunspor-Bitexen Antalyaspor: 2-0
Mondihome Kayserispor-Beşiktaş: 0-0
Puan durumu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.GALATASARAY
|25
|21
|3
|1
|52
|14
|38
|66
|2.FENERBAHÇE
|25
|20
|4
|1
|65
|20
|45
|64
|3.TRABZONSPOR
|25
|12
|4
|9
|40
|33
|7
|40
|4.BEŞİKTAŞ
|25
|12
|4
|9
|35
|31
|4
|40
|5.KASIMPAŞA
|25
|11
|5
|9
|46
|47
|-1
|38
|6.ÇAYKUR RİZESPOR
|25
|10
|6
|9
|27
|34
|-7
|36
|7.BITEXEN ANTALYASPOR
|25
|8
|10
|7
|29
|27
|2
|34
|8.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|25
|9
|6
|10
|31
|30
|1
|33
|9.EMS YAPI SİVASSPOR
|25
|8
|9
|8
|29
|35
|-6
|33
|10.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|25
|7
|10
|8
|36
|32
|4
|31
|11.MKE ANKARAGÜCÜ
|25
|6
|11
|8
|30
|29
|1
|29
|12.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|25
|8
|8
|9
|29
|34
|-5
|29
|13.YILPORT SAMSUNSPOR
|25
|8
|5
|12
|29
|35
|-6
|29
|14.ATAKAŞ HATAYSPOR
|25
|6
|10
|9
|31
|34
|-3
|28
|15.CORENDON ALANYASPOR
|25
|6
|10
|9
|28
|36
|-8
|28
|16.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|25
|7
|6
|12
|30
|29
|1
|27
|17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|25
|7
|6
|12
|30
|37
|-7
|27
|18.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL
|25
|6
|8
|11
|31
|49
|-18
|26
|19.TÜMOSAN KONYASPOR
|25
|5
|10
|10
|24
|37
|-13
|25
|20.İSTANBULSPOR
|25
|3
|5
|17
|18
|47
|-29
|11
26. hafta programı
16 Şubat Cuma
20.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)
17 Şubat Cumartesi:
13.30 Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor (Corendon Airlines Park Antalya)
16.00 Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor (Mersin)
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)
18 Şubat Pazar:
13.30 Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor (Alanya Oba)
16.00 Gaziantep FK-Yılport Samsunspor (Kalyon)
16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor (Pendik)
19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)
19 Şubat Pazartesi:
20.00 RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)