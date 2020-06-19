Süper Lig'de haftanın programı
Kaynak: AA
Süper Lig'e 28. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:
Bugün:
21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)
Yarın:
18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş (Denizli Atatürk)
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
21 Haziran Pazar:
18.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
21.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom)
21.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)
22 Haziran Pazartesi:
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)
21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)