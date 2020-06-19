Süper Lig'de haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Bugün:

21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)

Yarın:

18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş (Denizli Atatürk)

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

21 Haziran Pazar:

18.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

21.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom)

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)

22 Haziran Pazartesi:

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)