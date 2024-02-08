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08 Şubat 2024 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:08 Şubat 2024 Perşembe 13:00:00

Süper Lig'de "Dört Büyükler'in sosyal medyada takipçi sayısı artıyor

Kaynak: AA

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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un üç sosyal medya platformundaki toplam takipçi sayısı geçen 3 yılda 49 milyondan 74 milyona yükseldi.

Trendyol Süper Lig'de "Dört Büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un sosyal medyadaki takipçi sayısı son dönemde büyük artış gösterdi.

"Dört Büyükler'in sosyal medya platformlarından Instagram, YouTube ve X'teki takipçi sayıları geçen 3 yılda 49 milyondan 74 milyona yükseldi.

Galatasaray Instagram'da 15 milyon, X'te 14,6 milyon ve YouTube'ta 2,8 milyon olmak üzere üç platformda da zirvede yer alırken, toplamda 32,4 milyon takipçi sayısı yakaladı.

Instagram'da 9,8 milyon, X'te 12,3 milyon ve YouTube'ta ise 2,6 milyon ile üç platformda toplamda 24,7 milyon takipçiye sahip Fenerbahçe ise ikinci sırada bulunuyor.

Beşiktaş Instagram'da 6,3 milyon, X'te 5,7 milyon ve YouTube'ta 1,2 milyon takipçi sayısıyla toplamda 13,2 milyona ulaştı.

Instagram'da 1,2 milyon, X'te 2 milyon ve YouTube'ta 315 bin takipçisi bulunan Trabzonspor da 3 milyon 515 binle sıralamada yer aldı.

TARAFTARLAR TAKIMLARINI YOUTUBE'TAN İZLEDİ

Trabzonspor, YouTube kanalını 2005'te, Galatasaray 2011'de, Beşiktaş 2012 yılında, Fenerbahçe ise 2013'te açtı.

Takipçi sayısı YouTube özelinde ayrı bir önem taşıyor. Kulüpler takipçi sayısını arttırarak YouTube'tan gelir elde edebiliyor.

Taraftar sayısının az olduğu ve bu nedenle tribün gelirlerinin düşük olduğu bu dönemde kulüpler, YouTube kanalı abone sayılarıyla gelir sağlıyor.

Dört büyüklerin yaklaşık 3 yıl önce YouTube'taki abone sayısı 4,6 milyon düzeyindeyken geçen süre zarfında YouTube özelinde dört büyüklerin abone sayısında 2 milyondan fazla artış yaşandı ve 7 milyona yaklaştı.

Geçen 3 yıl içinde Galatasaray'ın YouTube'taki abone sayısı 1,7 milyondan 2,8 milyona ulaşırken, Fenerbahçe ise 1,9 milyondan 2,6 milyona çıktı. Beşiktaş'ın YouTube'ta abone sayısı ise 820 binden 1,2 milyona yükselirken, Trabzonspor'un abone sayısı ise 240 binden 315 bine çıktı.

Etiketler : fenerbahçe galatasaray beşiktaş trabzonspor sosyal medya takipçi sayısı
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