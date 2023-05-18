Süper Lig'de dev mücadele

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde son olarak deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kalıp, zirve yolunda çok önemli 2 puan kaybeden Fenerbahçe, Trabzonspor'u mağlup ederek umudunu korumayı hedefleyecek.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alıyor.

Ligde 5 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenerek son veren Trbzonspor ise, Fenerbahçe'yi mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini almaya çalışacak.

Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi Trazonspor 2-0 kazanmıştı.