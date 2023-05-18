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18 Mayıs 2023 Perşembe 19:52:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2023 Perşembe 19:52:00

Süper Lig'de dev mücadele

Kaynak: AA

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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe, Trabzonspor'u ağırlayacak. Mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde son olarak deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kalıp, zirve yolunda çok önemli 2 puan kaybeden Fenerbahçe, Trabzonspor'u mağlup ederek umudunu korumayı hedefleyecek.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alıyor.

Ligde 5 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenerek son veren Trbzonspor ise, Fenerbahçe'yi mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini almaya çalışacak.

Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi Trazonspor 2-0 kazanmıştı.

Etiketler : Jorge Jesus Fenerbahçe Trabzonspor
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