Süper Lig'de dev mücadele
Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe, Trabzonspor'u ağırlayacak. Mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Ligde son olarak deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kalıp, zirve yolunda çok önemli 2 puan kaybeden Fenerbahçe, Trabzonspor'u mağlup ederek umudunu korumayı hedefleyecek.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alıyor.
Ligde 5 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenerek son veren Trbzonspor ise, Fenerbahçe'yi mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini almaya çalışacak.
Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi Trazonspor 2-0 kazanmıştı.
- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Fatih Terim ile görüştü
- Süper Lig'de dev mücadele
- Liverpool sezon sonunda 4 futbolcuyla yollarını ayıracak
- Sivasspor Galatasaray maçından puanlarla dönmeyi hedefliyor
- UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, Türk kaptanın elinde yükselecek
- Tenisin 1 numarası Djokovic Roma Açık'a çeyrek finalde veda etti