Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
16 Eylül Cuma:
20.00 Galatasaray-Arabam.com Konyaspor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor: Çağdaş Altay
17 Eylül Cumartesi:
17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor: Ali Palabıyık
20.00 İstanbulspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük
18 Eylül Pazar:
17.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Mete Kalkavan
17.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: Bahattin Şimşek
20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Sarper Barış Saka
20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Hüseyin Göçek
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