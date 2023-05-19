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19 Mayıs 2023 Cuma 14:15:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 14:15:00

Süper Lig'de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Kaynak: AA

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Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

16.00 Kasımpaşa-İstanbulspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

21 Mayıs Pazar:

16.00 HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Cihan Aydın

19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş: Mustafa Kürşad Filiz

22 Mayıs Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Turgut Doman

Etiketler : süper lig maç hakem
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